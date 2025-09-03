To byłby prawdziwy hit. Polski bramkarz na celowniku ćwierćfinalisty LM. Szykuje się wielki powrót

To była piękna przygoda, obfitująca w wiele niezapomnianych chwil. Łukasz Fabiański niemalże całą karierę spędził na brytyjskich boiskach, kiedy to w roku 2007 zasilił szeregi Arsenalu, gdzie przez długi czas dzieli szatnie z Wojciechem Szczęsnym. 7 lat później zasilił natomiast Swansea, aby w roku 2018 powrócić do Londynu. Tym razem przywdział on jednak koszulkę West Hamu, co okazało się istnym strzałem w dziesiątkę.

Swoją dobrą grą Fabiański skradł serca kibiców ekipy ze stolicy, którzy niezwykle mocno ubolewali nad jego odejściem wraz z wygaśnięciem kontraktu w lipcu bieżącego roku. Niestety nie mieli oni okazji pożegnać polskiego golkipera, bowiem wokół jego ostatniego spotkania w barwach West Hamu wybuchł swego rodzaju skandal, bowiem Polak nie dostał szansy rozegrania ostatniego meczu przed własną publicznością.

Od czasu opuszczenia szeregów West Hamu Fabiański wciąż pozostaje na "bezrobociu". Ten stan może jednak ulec zmianie, bowiem dość nieoczekiwane wieści ws. zainteresowania pozyskaniem Polaka zaczęły płynąć od kolejnego giganta Premier League.

Fabiański "remedium" na problemy Aston Villi. Gigant szuka następcy mistrza świata.

Aston Villa to ćwierćfinalista poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, z której to wyeliminował ją dopiero późniejszy triumfator rozgrywek - PSG. Dotychczas bramki tego zespołu bronił mistrz świata z roku 2022, Emiliano Martinez. Wszystko wskazuje jednak na to, że 33-latek niebawem opuści szeregi "The Villains".

Z tego też powodu włodarze klubu rozglądają się za alternatywą i jak podaje portal "Daily Mail" jedną z nich ma być właśnie Łukasz Fabiański. W grę wchodzić ma także Rui Patricio, czyli bramkarz który również ma doświadczenie na boiskach Premier League, a to dzięki trzyletniej przygodzie w Wolverhampton. Kontrakt Portugalczyka z Al-Ain wygasł 1 lipca, co oznacza, że podobnie jak Fabiański jest on teraz w procesie poszukiwania nowego pracodawcy.

Atutem Patricio zdaje się wiek. Ma on bowiem 37 lat, czyli jest o 3 lata młodszy od polskiego golkipera, co daje perspektywę na nieco dłuższą grę w drużynie. Z drugiej strony ogrom doświadczenia na poziomie angielskiej ekstraklasy to argument, który zdecydowanie przemawia za rozważeniem zatrudnienia Łukasza Fabiańskiego, dla którego byłby to hitowy powrót na brytyjskie murawy.

Łukasz Fabiański Rex Features/EAST NEWS East News

Emiliano Martinez Manjit Narotra / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP

Łukasz Fabiański w meczu z Tottenhamem Hotspur IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP AFP

Polsat Sport Polsat Sport