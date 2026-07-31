Taco Hemingway od lat pozostaje jednym z najchętniej słuchanych i najbardziej rozpoznawalnych artystów muzycznych w Polsce - na swym koncie ma jak dotychczas siedem świetnie sprzedających się albumów (indywidualnych longplay'ów), ale jest to tylko jedynie część jego twórczości.

Filip Szczęśniak, bo takie jest prawdziwe nazwisko rapera, znany jest przy tym m.in. z operowania w swych tekstach licznymi odniesieniami do... futbolu. Nie ma w tym oczywiście najmniejszego przypadku - jest on wielkim sympatykiem tej dyscypliny.

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Rap, piłka, Tottenham. Taco Hemingway przelewa miłość do futbolu w swoje wersy

Bywa, że od czasu do czasu sam zakłada korki i grywa amatorsko w piłkę, ale jest on też zapalonym kibicem zespołu, który dla wielu osób może okazać się dość nieoczywistym wyborem - Tottenhamu Hotspur.

W 2016 roku, w wywiadzie udzielonym Tomaszowi Zielińskiemu z portalu Sport.pl Taco Hemingway opowiedział nieco o tym, jak zaczęła się jego miłość do "Kogutów" - można powiedzieć, że długo dojrzewała, aż nastał moment, który okazał się prawdziwym przełomem.

"Już jak byłem dzieckiem, to oglądałem Premier League. Już wtedy Tottenham wpadł mi w oko, ale niezbyt go zapamiętałem. Później, w czasach dominacji Manchesteru United zacząłem tułać się piłkarsko. Oglądałem trochę ligi hiszpańskiej, Serie A, choć nigdzie się nie zadomowiłem" - wspominał raper.

"Powód dla którego na dobre zostałem z Tottenhamem jest prosty - mecze z Interem Mediolan w 2010 r. Tym meczem, przegranym 3:4 na Giuseppe Meazza, gdy hat-tricka zdobył Gareth Bale, przyciągnęli wielu nowych fanów. Gdy już mieszkałem w Londynie, to chodziłem do pubów i oglądałem ich mecze" - dodał.

Wspomniane spotkania odbyły się w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów - po porażce z zespołem "Nerazzurrich" klub z Londynu zdołał się odegrać na własnym terenie i wygrał 3:1. Więcej magii miała chyba jednak faktycznie pierwsza potyczka, w której "Spurs" do przerwy przegrywali 0:4, a potem niemal zdołali urwać punkt rywalom.

Tak czy inaczej - Tottenham zaczął towarzyszyć Taco również jeśli mowa o jego działalności na poletku muzycznym. Pod względem wizualnym najbardziej charakterystyczna będzie tu pewnie bluza, w jakiej twórca zaprezentował się na okładce "Somy 0,5 mg", albumu będącego wynikiem jego współpracy z Quebonafide.

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To co najciekawsze wynika jednak z tekstów - i tak w "Kabrioletach" z "Pocztówki z WWA, Lato '19" Taco rzucił: "Tottenham nie wygrał, leję sobie dużą wódkę/ Biorę bunia, biorę łyka, dawaj drugą rundkę".

Do tego trzy razy w swojej karierze zatytułował on piosenki bezpośrednio odnosząc się w ten sposób do konkretnych piłkarzy. Najwcześniejszy przykład to minialbum "Szprycer" z 2017 roku i utwór "Dele" - to oczywiście na cześć Dele Alliego, wówczas zresztą gwiazdy "Spurs".

Znowu po tych klubach żonglerka jak Dele Alli/ Wjechałem jak Conrado, o k..., jesteście cali?

Jak widać nie zabrakło tu też nawiązania do pewnego incydentu z planu programu "Europa da się lubić". Drugi, nieco późniejszy przykład związany z futbolistą w tytule to minialbum "Flagey" z 2018 roku i otwierający go "Bakayoko". "Wokoło lata koko, à propos/ Oni to robią tak à propos, à propos/ Nie mieli w planach, tylko tak à propos, à propos/ I wycofają się jak Bakayoko, Baka-Bakayoko" - pada w owym dziele.

Tiemoue Bakayoko swego czasu dzielił szatnię z Krzysztofem Piątkiem w Milanie - i polski napastnik postanowił pewnego razu puścić mu wspomniany kawałek. Potem wspominał tę historię w programie "Foot Truck" w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim i Jakubem Polkowskim.

"Jak powiedziałem Bakayoko o tej piosence, to on myślał, że to jakiś zwykły polaczek sobie nagrał kawałek. Taco wysłał mi płyty, żebym dał Bako, z podpisem. On sobie te płyty posprawdzał i mówi: 'Ty, ale ten gościu jest naprawdę popularny'. Wtedy się zorientował, że to nie zwykły leszczyk" - opisywał Piątek (cytat za cgm.pl).

Nieco później, bo w 2020 roku, już na pełnowymiarowym albumie "Europa" pojawiło się "Michael Essien Birthday Party". Tam możemy posłuchać m.in. wersów "Boję się, że wszystkich stracę nim skończę czterdziestkę (czterdziestkę)/ I te urodziny sam spędzę jak w Madrycie Essien (Essien) (kto?)".

Michael Essien w grudniu 2012 roku obchodził swoje 30. urodziny, będąc wówczas graczem Realu Madryt. Na imprezę z tej okazji zaprosił więc wszystkich ówczesnych kolegów z szatni "Królewskich", ale... z owego zaproszenia skorzystali jedynie Luka Modrić oraz Ricardo Carvalho. Historia ta często jest przytaczana w kontekście bycia osamotnionym i to właśnie tym tropem podążył tu też Taco.

Piłkarskie nawiązania można by wymieniać jeszcze długo, sięgając zarówno do wczesnej twórczości rapera (na "Young Hems" w 2013 roku w "Listening to Arctic Monkeys" padło "I'm like Tevez, very emotional") jak i w tej - jak można rzec - dojrzałej. W 2023 r. na "1-800-Oświecenie" znajdziemy m.in. takie wersy:

Jeśli w Gran Derbi nie strzeli Robercik, hajs musiał będzie posępić/ Jeśli Chelsea wymęczy ten remis na Anfield, to... (Może to coś zmieni)

Nie trzeba chyba specjalnych tłumaczeń dotyczących tego, o jakim "Roberciku" mowa. Miesza tu trochę jedynie omyłkowe użycie sformułowania "Gran Derbi", bo to przecież określenie derbów Sewilli, które jednak dość powszechnie staje się wymiennikiem dla "El Clasico".

Siłą Taco Hemingwaya jest to, że czasem uderza on prosto z mostu, a czasem potrafi łączyć pewne wątki w sposób bardzo subtelny. Jeśli jakiś fan rapu nie jest jednocześnie zainteresowany futbolem, to nie od razu może wyłapać przy pierwszym przesłuchu o czym mówił Szczęśniak w kawałku "Reżyseria: Kubrick" z płyty "Cafe Belga": "Mówią, że zacząłem tak jak Stanley, ale, że zakończę tak jak Patryk Vega/ Wszyscy nas kochają, kiedy wygrywamy, nienawidzą, gdy przytrafi się Senegal".

To zaś oczywiście nawiązanie do sławetnego występu Polaków na mundialu 2018 i porażki z "Lwami Terangi". W momencie gdy "Cafe Belga" miała swoją premierę w lipcu 2018 ta zadra była jeszcze w sercach fanów "Biało-Czerwonych" bardzo głęboka.

Jedno jest pewne - przy każdym kolejnym dziele Taco Hemingwaya warto będzie zwracać uwagę na to, czy znowu nie puszcza on w swoisty sposób oka do ludzi, którzy tak jak on kochają futbol.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

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