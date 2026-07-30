Szykuje się wstrząs w Premier League, znany trener pożegna posadę. Sensacyjny następca

Po tym, jak Pep Guardiola zakończył swoją przygodę z Manchesterem City, w Premier League trenerem z najdłuższym nieprzerwanym stażem w jednym klubie został Mikel Arteta, który od 2019 roku przewodzi londyńskiemu Arsenalowi.

Na drugim miejsce był tu jednak Eddie Howe, który zatrudnienie w Newcastle United znalazł w pierwszej połowie listopada 2021 roku. Wygląda przy tym na to, że do granicy pięciu lat za sterem "Srok" już nie dotrwa...

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Eddie Howe na wylocie z Newcastle United. Następca ma przybyć wprost z Arabii Saudyjskiej

Jak poinformował Alex Brotherton z BBC Sport NU ma niebawem zwolnić Howe'a, pod którego wodzą "The Magpies" zajęli w ostatniej kampanii zaledwie 12. miejsce w lidze. Na korzyść szkoleniowca z pewnością nie działało ostatnio też to, jak United wyglądali w sparingach - remis z Gateshead 1:1 czy porażka z Bristol City aż 1:4 nie są imponującymi rezultatami nawet jeśli weźmie się poprawkę na to, że w letnich meczach towarzyskich Howe miał prawo poeksperymentować w ustawieniu drużyny.

Co ciekawe od razu pojawiło się też nazwisko następcy 48-latka - a ma nim być, dość niespodziewanie, Matthias Jaissle. Niemiec ma wciąż ważny do 2027 roku kontrakt z Al-Ahli, ale jego przenosiny na Wyspy Brytyjskie nie powinny być problemem - w strukturze właścicielskiej Newcastle pierwsze skrzypce gra przecież saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (Public Investment Found).

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Newcastle United wchodzi w kluczową fazę przygotowań

Jeśli całą roszadę uda się domknąć w miarę szybko, to Jaissle powinien zasiąść na ławce trenerskiej "Srok" już 8 sierpnia. NU wejdzie wówczas w kluczowy okres przedsezonowych przygotowań w którym zagra z mocniejszymi przeciwnikami - kolejno Valencią, Evertonem, Bayerem Leverkusen i Strasbourgiem.

Pierwszy mecz w Premier League w sezonie 26/27 United rozegrają 23 sierpnia mając za przeciwnik Liverpool, który ostatnio również zmienił trenera - Arne Slota zastąpił Andoni Iraola.

Eddie Howe Henry Nicholls AFP

Eddie Howe Oli Scarff AFP

Eddie Howe, szkoleniowiec Newcastle AFP





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