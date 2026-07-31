Tą sprawą żyła cała Polska. W lutym 2026 roku jeden z reprezentantów Ukrainy - Michajło Mudryk - w sposób skandaliczny zadrwił z Polaków, pomordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Jego słowa zbulwersowały wszystkich mieszkańców kraju nad Wisłą.

W tym samym czasie zawodnik londyńskiej Chelsea zmagał się natomiast z poważnymi problemami. Został on bowiem przyłapany na stosowaniu niedozwolonych substancji dopingujących. Ostatecznie za swój wybryk Mudryk otrzymał bardzo surową karę - czteroletnie zawieszenie. Wydawać by się mogło, że decyzja federacji piłkarskiej jest ostateczna i niepodważalna. Los przyszykował jednak zupełnie inny scenariusz.

Michajło Mudryk wraca do gry. Klub przekazał zaskakujące wieści

31 lipca na oficjalnej stronie internetowej Chelsea Londyn pojawił się zupełnie nieoczekiwany komunikat. Jego treść odnosiła się bezpośrednio do afery dopingowej Mudryka. Okazuje się, że reprezentant Ukrainy już w najbliższych dniach... będzie mógł powrócić do gry.

- Chelsea FC przyjmuje do wiadomości dzisiejszy komunikat The Football Association, potwierdzający zakończenie postępowania antydopingowego dotyczącego Mychajła Mudryka. Od samego początku był to dla Mishy niezwykle trudny okres, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Z zadowoleniem przyjmujemy stwierdzenie, że dzięki postępowi w zakresie standardów raportowania naukowego i większej wiarygodności badań, próbka Mishy - gdyby została poddana analizie według dzisiejszych wymogów technicznych - nie zostałaby uznana za pozytywną i nie skutkowałaby stwierdzeniem naruszenia przepisów antydopingowych - brzmi komunikat angielskiego klubu. Oznacza to, że okres zawieszenia zawodnika Chelsea został zakończony.

Z dalszej części oświadczenia dowiedzieliśmy się natomiast, że Mudryk skupia się obecnie na powrocie do optymalnej formy, co poskutkuje ponownym włączeniem go do składu Chelsea. Klub zadeklarował pełne wsparcie dla zawodnika, którego w 2023 roku pozyskał za około 70 milionów euro.

Michajło Mudryk Andrzej Iwańczuk East News

Michajło Mudryk Mateusz Birecki AFP

Mychajło Mudryk KENZO TRIBOUILLARD AFP





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