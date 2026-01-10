Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok w Anglii, obrońca tytułu skompromitowany. Wszystko przez klub z szóstej ligi

Sobotnie emocje związane z Pucharem Anglii rozpoczęły się od trzęsienia ziemi. Występujący w szóstej lidze Macclesfield FC sensacyjnie wygrał na swoim boisku 2:1 z Crystal Palace, który przystępował do tej edycji legendarnych rozgrywek jako obrońca tytułu. Kompromitacja klubu z Premier League obiegła już cały świat. Tak samo jak obrazki "kopciuszka" świętującego jedną z największych sensacji ostatnich lat.

Mecz piłki nożnej rozgrywany na boisku otoczonym przez licznych kibiców, na pierwszym planie kilku zawodników walczących o piłkę. W rogu widok zadowolonego piłkarza celebrującego sukces razem z fanami.
Macclesfield FC z szóstej ligi wyeliminował z Pucharu Anglii obrońcę tytułu Crystal PalaceAlex Livesey - Danehouse/Getty Images / Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty ImagesGetty Images

Oczy wszystkich sympatyków angielskiej piłki w ten weekend skierowane są w kierunku Pucharu Anglii. Legendarne rozgrywki nie zwalniają tempa, na najbliższe dni zaplanowano spotkania trzeciej rundy. Ten etap turnieju rządzi się swoimi prawami - niejednokrotnie kluby z niższych lig mają niepowtarzalną okazję zmierzyć się z gigantami z Premier League.

Korzyści takiego spotkania są dla nich ogromne - zaczynając od samego prestiżu, a kończąc na ogromnych dochodach związanych ze sprzedażą praw telewizyjnych na spotkanie. Niejednokrotnie zdarzało się, że klub z niższych lig jednym spotkaniem zabezpieczał się finansowo na długi czas.

O niespodziance możemy już mówić w przypadku piątkowych spotkań. Nottingham Forest po serii rzutów karnych uległ Wrexham, drużynie występującej na poziomie Championship. Walijczycy lata temu zyskali rozgłos, gdy w ich klub zdecydowały się zainwestować gwiazdy Hollywood - Ryan Reynolds i Rob McElhenney.

    Kompromitacja obrońcy tytułu. Klub z szóstej ligi wyrzucił ich z Pucharu Anglii

    Dysproporcja pomiędzy obiema drużynami nie jest jednak tak imponująca, by mówić w tym wypadku o sensacji. Innego kalibru historia rozpoczęła się już na początku sobotniego grania.

    Na teren grającego w szóstej lidze angielskiej Macclesfield FC przyjechał obrońca tytułu - Crystal Palace. Drużyna prowadzona przez Olivera Glasnera w finale nieoczekiwanie wygrała 1:0 z Manchesterem City i po raz pierwszy w historii zwyciężyła w rozgrywkach Pucharu Anglii.

    Przedstawiciel Premier League na terenie niżej notowanego rywala pojawił się w mocno rezerwowym składzie. Trudno też się dziwić takiemu ruchowi, gdyż nawet rezerwowi zawodnicy z angielskiej ekstraklasy powinni poradzić sobie z przeciwnikami grającymi na poziomie w półamatorskim.

    Ogromną sensacją zapachniało tuż przed przerwą. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Luke'a Duffy'ego precyzyjną główką popisał się Paul Dawson. Trener Crystal Palace w obliczu bramki "do szatni" zareagował błyskawicznie, dokonując w przerwie trzech zmian. Na nic to się zdało, gdyż gospodarze w 60. minucie podwyższyli prowadzenie. Tym razem ekwilibrystycznym strzałem rywala przechytrzył Isaac Buckley-Ricketts.

    Faworytów z Premier League stać było jedynie na honorowe trafienie Yeremy'ego Pino z doliczonego czasu gry. Po ostatnim gwizdku sędziego "Kopciuszek" mógł rozpocząć świętowanie. Szóstoligowy Macclesfield FC wyeliminował z Pucharu Anglii obrońcę tytułu Crystal Palace.

    FA Cup
    3 kolejka
    10.01.2026
    13:15
    Zakończony
    Paul Dawson
    43'
    I. Buckley-Ricketts
    61'
    Yeremy Pino
    90'
    Wszystko o meczu

    Składy drużyn

    Macclesfield FC
    Crystal Palace F.C.
    Rezerwowi

    Statystyki meczu

    Macclesfield FC
    2 - 1
    Crystal Palace F.C.
    Posiadanie piłki
    35%
    65%
    Strzały
    13
    11
    Strzały celne
    4
    4
    Strzały niecelne
    5
    6
    Strzały zablokowane
    4
    1
    Ataki
    58
    89
     Napoli - Verona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

    Tłum kibiców otacza zawodnika w sportowym stroju z opaską na głowie, który uśmiecha się szeroko, unosząc ręce w geście zwycięstwa, w tle widać pełne trybuny stadionu.
    Paul Dawson fetujący z kibicami wyeliminowanie obrońcy tytułu z Pucharu AngliiSimon Stacpoole/OffsideGetty Images
    Piłkarz w niebieskim stroju wykonuje dynamiczny strzał na bramkę podczas meczu, wokół niego kilku zawodników w żółtych koszulkach, w tle zapełnione trybuny oraz stadion.
    Isaac Buckley-Ricketts w taki sposób strzelił drugiego gola dla Macclesfield w meczu Pucharu Anglii z Crystal PalaceSimon Stacpoole/OffsideGetty Images
    Piłkarze klubu Crystal Palace na boisku w trakcie meczu, bramkarz w neonowym stroju i zawodnicy w czerwono-niebieskich koszulkach biją brawo, rozmyte tło trybun z kibicami.
    Piłkarze Crystal PalaceBEN STANSALLAFP

