"Klub piłkarski Liverpool FC potwierdza, że Arne Slot ze skutkiem natychmiastowym opuści stanowisko trenera głównego i że trwa już proces wyznaczania jego następcy" - ogłosił w sobotnie popołudnie Liverpool. Tym samym spełniły się długie oczekiwania kibiców, którzy chcieli rozstania ze Slotem.

Holender przejął drużynę po wielkiej legendzie nie tylko Liverpoolu, ale całej światowej piłki nożnej. Mowa rzecz jasna o Juergenie Kloppie. Niemiec w połowie sezonu 2023/2024 ogłosił, że dla niego będą to ostatnie miesiące w roli trenera jednego z najbardziej rozpoznawalnych angielskich klubów.

Slot odchodzi z Liverpoolu. Jest oficjalny komunikat

Wybór Slota na jego następcę był ze strony Liverpoolu decyzją ryzykowną. Holender przychodził bowiem do klubu z Anfield Road jako trener bez żadnego doświadczenia na poziomie Premier League, a mówi się, że to liga, która jest najbardziej wymagająca ze wszystkich na świecie.

Kandydaturę Slota wspierał Klopp, co z pewnością pomogło Holendrowi. Slot pierwszy sezon w Anglii miał wyborny. Liverpool bardzo szybko zbudował przewagę nad ligowymi rywalami i już do końca rozgrywek jej nie oddał. "The Reds" wygrali tytuł mistrzów Anglii z przewagą 10 oczek nad drugim Arsenalem.

Innych trofeów Slot w swoim pierwszym sezonie nie zdobył. W drugim sytuacja bardzo się popsuła, podobnie jak jego relacje z piłkarzami - szczególnie Mohamedem Salahem. To przełożyło się na zdecydowanie gorszą formę zespołu. Liverpool zakończył Premier League na miejscu piątym - ostatnim gwarantującym udział w Lidze Mistrzów. Oprócz tego "The Reds" źle spisali się na pozostałych frontach, co skończyło się rozstaniem ze Slotem. Faworytem do jego zastąpienia ma być Andoni Iraola.

Mohamed Salah





