Sensacyjny wynik Guardioli i spółki, znamy mistrza Anglii. Pierwszy raz od 22 lat

Powoli do końca zbliża się piłkarski sezon 2025/2026. W niektórych ligach sprawa mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, a w niektórych walka o najcenniejsze krajowe trofeum dalej pozostaje otwarta. Takimi rozgrywkami była elitarna Premier League, gdzie od dłuższego czasu w grze pozostawały tylko dwie drużyny - Arsenal oraz Manchester City.

Na dwie kolejki przed końcem sezonu o dwa "oczka" z przodu byli "Kanonierzy". Co więcej, swoje zadanie w 37. serii gier wykonali perfekcyjnie, bowiem pokonali 1:0 Burnley i sprawili, że mistrzostwo było jedynie o krok. Do celebracji w Londynie mogło dojść już we wtorek. Ekipa Pepa Guardioli zmierzyła się z walczącym o Ligę Mistrzów Bournemouth.

By utrzymać nadzieję na mistrzostwo klub z Manchesteru musiał wygrać. Każdy inny rezultat sprawiał, że po 22 latach trofeum za wygranie ligi trafia w ręce Arsenalu. Na Vitality Stadium grę prowadzili właśnie goście, którzy wydawali się mocno zmotywowani, by zdobyć kluczowe trzy punkty.

Mimo to nie mogli znaleźć sposobu na otwarcie wyniku. W 39. minucie składną akcję ku uciesze kibiców przeprowadzili gracze Andoniego Iraoli. Świetnie Trufferta "wypuścił" Tavernier, a ten z pierwszej piłki podał do Eli Juniora Kroupiego. 19-latek miał mnóstwo miejsca w okolicach szesnastki i uderzył na dalszy słupek. Gianluigi Donnarumma nawet nie drgnął i był zmuszony wyjąć futbolówkę z własnej siatki.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, co oznaczało, że Arsenal od mistrzostwa dzieliło 45 minut.

Manchester City próbował, wszystko na nic. Arsenal mistrzem Anglii

"Obywatele" zdawali sobie sprawę z powagi spotkania i od razu chcieli doprowadzić do remisu. Pod pole karne "Wisienek" przedarł się Erling Haaland. Norweg oddał piłkę do Nico O'Reilly'ego. Anglik stanął oko w oko z Djordje Perkoviciem, lecz przegrał ten pojedynek. Tablica wyników dalej wskazywała 1:0.

City próbowało zdobyć wyrównującą bramkę. Z czasem jednak więcej okazji mieli gospodarze. Niezwykle aktywni byli Evanilson, a także wspomniany Kroupi. Spotkanie nieubłaganie dla gości zbliżało się do końca.

Ostatnia faza meczu to desperackie ataki Manchesteru City. Rywale jednak dobrze chronili swoją bramkę, a co ważne - skutecznie kontrowali. Natomiast gdy atak tracił na sile mądrze rozgrywali futbolówkę.

Do przełomu doszło w doliczonym czasie gry. Akcje ekipy Guardioli w końcu przyniosły oczekiwany efekt. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Haaland, który mocnym uderzeniem od słupka doprowadził do wyrównania. Ostatecznie Bournemouth zremisowało 1:1 i zagwarantowało sobie udział w europejskich pucharach. W nich wystąpią pierwszy raz w historii. Jak już wspomnieliśmy, taki wynik zapewnił Arsenalowi mistrzostwo Anglii. Manchester City zakończy sezon na 2. miejscu.

Finałowa kolejka Premier League odbędzie się w niedzielę 24 maja. Wszystkie mecze rozpoczną się punktualnie o 17:00.

Statystyki meczu Bournemouth 1 - 1 Manchester City Posiadanie piłki 42% 58% Strzały 10 14 Strzały celne 2 5 Strzały niecelne 5 3 Strzały zablokowane 3 6 Ataki 99 109

