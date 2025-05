Sensacja w finale Pucharu Anglii. Pierwsze trofeum w historii, Manchester City pokonany

Do końca powoli zbliża się sezon piłkarski 2024/2025. W Anglii w najwyższej klasie rozgrywkowej, Premier Leauge do rozegrania pozostały zaledwie dwie kolejki. Co więcej w sobotę odbył się wielki finał Pucharu Anglii. Na słynnym Wembley do walki o trofeum przystąpiło Crystal Palace oraz Manchester City.