Sensacja, co tam się stało? Tymoteusz Puchacz triumfuje. Gigant w rozpaczy

- Fajna rzecz. Mamy taki ciasny tunel, więc fajnie będzie stanąć na przeciw takich piłkarzy. Miałem okazję mierzyć się z zawodnikami podobnego kalibru. Mniej to na mnie działa, nie jestem już taki podjarany, ale przez 90 minut będę się czuł, jakbym grał w Premier League - mówił ostatnio w rozmowie na kanale "Meczyki" Tymoteusz Puchacz , odnosząc się do zbliżającego się starcia z Liverpoolem w Pucharze Anglii. Sam jednak najprawdopodobniej nie był jeszcze wtedy świadomy, ile radości przysporzy mu niedzielne spotkanie.

Reprezentant Polski bez niespodzianki wybiegł w podstawowym składzie ekipy Plymouth. Trener Liverpoolu Arne Slot - także zgodnie z oczekiwaniami - postawił natomiast na mocno eksperymentalną jedenastkę. O odpowiednią jakość w ekipie "The Reds" mieli zadbać jednak między innymi Luis Diaz, Federico Chiesa, Diogo Jota, Harvey Elliott czy Konstantinos Tsimikas.

Puchacz triumfuje w meczu z Liverpoolem. Plymouth ograło giganta w FA Cup

Problemy Liverpoolu rozpoczęły się już w 11. minucie, gdy kontuzji nabawił się Joe Gomez. Jego miejsce na placu gry zajął Isaac Mabaya. Tymczasem drużyna gospodarzy spisywała się naprawdę solidnie. Czas mijał, a piłkarze "The Reds" nie potrafili znaleźć sposobu na to, by zaskoczyć Tymoteusza Puchacza i spółkę. I tak pierwsza część gry zakończyła się bezbramkowym remisem.