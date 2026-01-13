Sceny w półfinałowym pojedynku gigantów. Haaland "skasował" bramkę kolegi

Wyspy Brytyjskie słyną z mnogości rozgrywek piłkarskich, które niezwykle urozmaicają sezon tamtejszych ekip. Jednym z piłkarskich frontów jest Puchar Ligi Angielskiej (obecnie Carabao Cup). To trofeum pozwala między innymi na uzyskanie pewnej kwalifikacji do przyszłorocznej edycji Ligi Konferencji.

W walce o tegoroczne mistrzostwo Carabao Cup pozostały już tylko 4 ekipy. Jedną z nich są obrońcy tytułu, a więc drużyn Newcastle. "Sroki" miały jednak przed sobą arcytrudne zadanie. Ich półfinałowym rywalem była bowiem ekipa Manchesteru City, a więc jeden z dominatorów angielskiego futbolu. Niemniej podopieczni Eddiego Howe'a nie raz udowadniali już, że nie należy lekceważyć ich umiejętności. Z tego też powodu mecz między tymi drużynami zwiastował niezapomnianą piłkarską ucztę.

Szczelna obrona "Srok". Haaland bezradny w pierwszej połowie

Pierwsze poważne ostrzeżenie piłkarze Manchesteru City otrzymali już w 5. minucie meczu. Wówczas Yoane Wissa otrzymał wspaniałe podanie ze skrzydła, otwierające mu drogę do bramki. Obrońcy momentalnie sygnalizowali pozycję spaloną, lecz arbiter nie reagował. Kongijski napastnik oddał strzał, po którym piłka poszybowała jednak wysoko ponad bramką. Późniejsza powtórka wykazała, że Wissa w żadnym wypadku nie znajdował się na spalonym.

Do niemalże bliźniaczej akcji doszło w 27. minucie. Na nieszczęście "Srok", zakończyła się ona równie niecelnym strzałem Wissy. Tym razem arbiter liniowy podniósł jednak chorągiewkę.

Przez kolejne minuty obydwie ekipy próbowały konstruować akcje, jednak w każdej z nich brakowało kluczowego podania, które umożliwiłoby realną szansę zagrożenia bramce rywali. Zdecydowanie ciężej przedzieranie się przez szyki defensywne rywali szło podopiecznym Pepa Guardioli. Obrona gospodarzy tego meczu była bowiem niebywale szczelna.

Mecz ten obfitował także w kilka pozasportowych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce w okolicy 31. minuty. Wówczas doszło do utarczki między Joelintonem a Nico O'Reillym. Panowie zostali dość szybko utemperowani przez arbitra, który postanowił "obradować" ich obu żółtym kartonikiem. Chwilę później podobna kara spotkała Matheusa Nunesa. Portugalczyk dopuścił się bowiem niebezpiecznie wyglądającego faulu na Anthonym Gordonie. Na szczęście, Anglik wyszedł z tej sytuacji bez szwanku.

Ostatecznie żadna z drużynie nie zdołała otworzyć wyniku spotkania. Piłkarze zeszli więc na przerwę z bezbramkowym remisem.

Semenyo cieszył się z drugiego gola. Chwilę później do akcji wkroczył VAR. Powodem Haaland

Druga połowa tego meczu rozpoczęła się od zdominowania gry przez "Obywateli". To oni narzucali tempo akcji, goszcząc niezwykle często pod bramką rywali. W pewnym momencie wydawało się nawet, że presja przerodzi się w bramkę samobójczą, jednak Nick Pope stanął na wysokości zadania. Chwilę później swoim refleksem wykazał się również James Trafford, dwukrotnie ratując kolegów przed utratą bramki. Wyżej opisane interwencję zdecydowanie były godne podziwu.

Ostatecznie jeden ze świetnie dysponowanych golkiperów musiał jednak skapitulować. Stało się to po kapitalnym podaniu wzdłuż pola karnego autorstwa Jeremy'ego Doku. Futbolówka trafiła pod nogi Antoine Semenyo. Świeżo pozyskany zawodnik City skierował piłkę wprost do bramki, zapewniając swojej nowej drużynie długo wyczekiwane prowadzenie.

Rywale błyskawicznie rzucili się do odrabiania strat, jednak sztuka ta szła im dość nieporadnie. Ich próby ostatecznie zakończyły się... drugą bramką autorstwa Antoine Semenyo. Tym razem skrzydłowy zdołał strzelić gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Po dość gorączkowej analizie VAR sędzia zdecydował się jednak anulować trafienie. Powodem tej kontrowersyjnej decyzji był Erling Haaland. Norweski napastnik, który znajdował się tuż obok strzelca bramki, był bowiem na mikroskopijnym spalonym.

Sytuacja ta nie odmieniła jednak losów półfinałowego spotkania Carabao Cup. Chwilę przed końcem doliczonego czasu gdy do bramki trafił bowiem Rayan Cherki, pieczętując tym samym los piłkarzy Newcastle. Tym samym "Obywatele" odnieśli arcyważne zwycięstwo na St James' Park. To dla nich kluczowa zaliczka przed rewanżowym starciem, do którego dojdzie już 4 lutego.

Statystyki meczu Newcastle United 0 - 2 Manchester City Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 10 11 Strzały celne 3 4 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 3 5 Ataki 58 102

Kadr z meczu Newcastle - Manchester City Alex Livesey - Danehouse Getty Images

Kadr z meczu Newcastle - Manchester City Michael Regan Getty Images

Kadr z meczu Newcastle - Manchester City Robbie Jay Barratt - AMA Getty Images

