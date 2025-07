Reprezentant Polski zmieni klub. Pojawił się chętny, ale jest mały haczyk

Po udanych występach na boiskach włoskiej Serie A Jakub Kiwior odchodząc ze Spezii wskoczył na zdecydowanie wyższy poziom. 22-letni defensor przeszedł na początku 2023 roku do Arsenalu, który w tamtym momencie zajmował pozycję lidera Premier League. Początki Polaka w Londynie nie były łatwe, lecz z biegiem czasu otrzymywał więcej minut. Często zdarzało się, że Mikel Arteta wystawiał Kiwiora w podstawowym składzie. Reprezentant Polski był przez cały czas w Londynie traktowany raczej jako zmiennik na środku defensywy, okazjonalnie też na lewej stronie boiska.

Początek ubiegłego sezonu był dla Polaka zdecydowanie gorszy od tego, czego doświadczył w kampanii 2023/24. W pewnym momencie Kiwior na stałe wypadł z gry - pomiędzy 14 grudnia a 1 kwietnia nie zagrał w żadnym meczu Premier League. Sytuację zmieniła groźna kontuzja, której doznał podstawowy obrońca Arsenalu Gabriel.

Dobra wiosna nie wystarczyła. Kiwior na wylocie z Arsenalu

Alternatywą dla kontuzjowanego Brazylijczyka okazał się właśnie Kiwior. Polak z miejsca wskoczył do wyjściowego składu "Kanonierów" i z meczu na mecz prezentował się coraz lepiej. Dobra postawa nie umknęła kibicom, dziennikarzom oraz samego Artety. Hiszpański szkoleniowiec podczas jednej z konferencji prasowych docenił występy Polaka wskazując, że wskoczył do gry w najtrudniejszym możliwym momencie, po sporym okresie bez gry. Polak wiosną tego roku zagrał m.in. w ćwierćfinale i półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt i PSG.

Jak się okazuje, dobra postawa w końcówce sezonu może nie wystarczyć na to, by Kiwior pozostał w szeregach wicemistrza Anglii. Doniesienia wskazujące na rychłe odejście Kiwiora to żadna nowość, lecz ostatnio wróciły one ze wzmożoną siłą. Według włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry Kiwior nie jest uwzględniony w najbliższych planach trenera Artety, co może spowodować odejście z klubu już tego lata.

Sporo mówiło się o zainteresowaniu Polakiem płynącym ze strony AC Milan. Angielskie media wskazały natomiast nowego chętnego na angaż Kiwiora. Według portalu "tribuna.com" powołującego się na komunikat dziennikarza BBC Samiego Mokbela tym klubem jest Crystal Palace. W całej historii jest jednak pewien haczyk, który znacznie utrudnia sprawę polskiemu obrońcy.

Crystal Palace kolejnym klubem Polaka? Być może, ale sporo musi się zadziać w tle

Do transferu ma dojść jedynie wtedy, gdy Crystal Palace opuści podstawowy środkowy defensor Marc Guehi. Jego usługami żywo zainteresowany jest Liverpool FC, a sam reprezentant Anglii ma być chętny na przenosiny do mistrza Anglii. Byłaby to transakcja korzystna dla wszystkich stron - Guehi ma nie być chętny na przedłużenie wygasającego za rok kontraktu, co jawi się dla Crystal Palace jako ostatnia okazja, by sporo zyskać na sprzedaży swojej gwiazdy.

Jedną z alternatyw do zastąpienia Guehiego ma być właśnie Kiwior. Problem polega na tym, że nie stanowi on w tym momencie priorytetu dla Crystal Palace. Londyński klub ma być bardziej zdeterminowany na ściągnięcie ze Sportingu Lizbona Ousmane'a Diomande. Jeżeli ten plan nie wypali, to wtedy opcja sprowadzenia Kiwiora stanie się jeszcze bardziej realna. Mokbel w całej historii wskazuje jeszcze na jedną trudność. W ostatnim czasie w tym klubie doszło do zmiany na stanowisku Dyrektora Sportowego. Może to stanowić kolejny czynnik, który przesądzi o tym, czy Crystal Palace będzie chciało sprowadzić Polaka.

Transfer Kiwiora do Crystal Palace jawi się jako naprawdę dobry pomysł. Posiadający już doświadczenie gry w Premier League Polak w nowym klubie mógłby dostać zdecydowanie więcej szans na grę. To z kolei byłoby bardzo pozytywnym czynnikiem w kontekście reprezentacji Polski i zbliżającej się walki o mundial w Ameryce Północnej. Bo nie ma co ukrywać, po dyspozycji Kiwiora w niektórych spotkaniach był widoczny brak minut otrzymanych w Arsenalu.

Odejście z Arsenalu nie pozbawiłoby Kiwiora szansy występów w europejskich pucharach. Crystal Palace jest sensacyjnym zwycięzcą ostatniej edycji Pucharu Anglii, co uprawniło ich do gry w Lidze Europy. Do tego finalnie nie dojdzie. UEFA powołując się na tzw. zasadę współwłasności zdecydowało się na przeniesienie londyńskiego klubu do Ligi Konferencji. Wciąż są to jednak europejskie puchary, czyli kolejne okno wystawowe dla 25-latka.

