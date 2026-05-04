Reprezentant Polski na ustach Anglików. Oto co zrobił w meczu Premier League

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W niedzielny wieczór Aston Villa zmierzyła się u siebie z walczącym o utrzymanie Tottenhamem. W składzie gospodarzy całe spotkanie rozegrał Matty Cash. Reprezentant Polski zanotował nawet asystę przy kontaktowej bramce w końcówce. Dosyć niespodziewanie to goście triumfowali 2:1. Jak angielscy eksperci ocenili naszego rodaka z ostatni występ?

Matty Cash w bordowo-niebieskim stroju siedzi na murawie, trzyma się za nogę z grymasem bólu na twarzy
Matty CashCatherine Ivill - AMAGetty Images

W tym sezonie Premier League fakty są takie, że Tottenham walczy o utrzymanie, a Aston Villa stara się utrzymać w pierwszej piątce tabeli, aby spokojnie zapewnić sobie udział w Lidze Mistrzów. Obie ekipy spotkały się na Villa Park, w niedzielę 3 maja.

W obecnej sytuacji "Koguty" zaciekle walczą o każdy punkt. I tym razem udało im się zdobyć ich komplet. Po golach Conora Gallaghera i Richarlisona goście prowadzili 2:0. Dopiero w doliczonym czasie gry Aston Villa włączyła się do wyniku.

Aston Villa - Bologna FC. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Tak Matty Cash zagrał z Tottenhamem. Anglicy wydali wyroki

W dużej mierze dzięki Matty'emy Cashowi. 25-krotny reprezentant Polski w 96. minucie zanotował asystę do Emiliano Buendii. "Kapitalnym dograniem z prawej flanki popisał się Matty Cash - futbolówka po wrzutce reprezentanta Polski trafiła wprost na głowę Emiliano Buendii i zrobiło się już tylko 1:2 dla rywali po cudownym golu Argentyńczyka" - relacjonował całe spotkanie Paweł Czechowski z naszej redakcji.

Ostatecznie gospodarzom zabrakło już czasu, aby odmienić losy starcia. Niedzielny mecz zakończyli porażką. Niedługo po ostatnim gwizdku angielscy eksperci ocenili występy poszczególnych zawodników, w tym naszego rodaka.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Liga Mistrzów

Już tylko jeden gol Pajor. To może być historyczny finał. Hiszpanie odliczają

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

Zdaniem platformy "Flashscore" Cash był najlepszym piłkarzem w swoim zespole (ocena "7.3"). "Miał do czynienia z nieustępliwym Telem, który dziś świetnie zagrał w barwach Spurs. Cash nie był na pozycji przy bramce, gdy Richarlison głową skierował do siatki dośrodkowanie Francuza, ustalając wynik na 2:0. Pod koniec meczu asystował przy bramce Buendii" - to już analiza birminghammail.co.uk, gdzie przyznano Polakowi zaledwie czwórkę.

Jeszcze niższą notę ("3") 28-latek otrzymał od ekspertów astonvillareview.com. "Był gotów walczyć, ale Mathys Tel sprawiał mu kłopoty od samego początku. Prawdopodobnie nie wszystko było jego winą, ale zwrot do środka w celu podania do środkowego obrońcy nie był dobrym posunięciem. Podania do przodu były ryzykowne i było to widać. Niezła asysta przy najbardziej bezsensownej bramce sezonu" - napisano.

"Zagrał świetne dośrodkowanie, po którym Emi Buendia strzelił głową w końcówce meczu. Poza tym grał dość słabo, podobnie jak większość drużyny" - odnotowano krótko na łamach expressandstar.com, gdzie Matty Cash mógł liczyć na "5". Angielskie "Sky Sports" przyznało mu szóstkę.

We wszystkich klubowych rozgrywkach tej kampanii Polak wystąpił łącznie w 44. spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zanotował pięć asyst.

Zobacz również:

Magdalena Stysiak i Joanna Wołosz
Liga Mistrzyń

Wielkie ogłoszenie ws. Polki. Historyczna chwila, wcześniej dwa medale

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Uśmiechnięty mężczyzna w białej bluzie rozmawia z mediami przez mikrofon na tle czerwonej ściany z logotypami sponsorów.
Matty CashPAWEL SKRABA / SUPER EXPRESSEast News
Młody mężczyzna w czerwonej bluzie sportowej z zestawem słuchawkowym na głowie siedzi przy mikrofonie w trakcie konferencji prasowej, w tle widoczna czerwona ściana z logotypami sponsorów.
Matty CashBeata ZawadzkaEast News
Piłkarz w białej bluzie treningowej z herbem klubu Aston Villa na piersi, zaciśnięte rękawiczki na dłoniach, uśmiechnięty, w tle drugi zawodnik rozgrzewający się na boisku.
Matty CashJames Marsh/ShutterstockEast News
PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja