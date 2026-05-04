W tym sezonie Premier League fakty są takie, że Tottenham walczy o utrzymanie, a Aston Villa stara się utrzymać w pierwszej piątce tabeli, aby spokojnie zapewnić sobie udział w Lidze Mistrzów. Obie ekipy spotkały się na Villa Park, w niedzielę 3 maja.

W obecnej sytuacji "Koguty" zaciekle walczą o każdy punkt. I tym razem udało im się zdobyć ich komplet. Po golach Conora Gallaghera i Richarlisona goście prowadzili 2:0. Dopiero w doliczonym czasie gry Aston Villa włączyła się do wyniku.

Aston Villa - Bologna FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak Matty Cash zagrał z Tottenhamem. Anglicy wydali wyroki

W dużej mierze dzięki Matty'emy Cashowi. 25-krotny reprezentant Polski w 96. minucie zanotował asystę do Emiliano Buendii. "Kapitalnym dograniem z prawej flanki popisał się Matty Cash - futbolówka po wrzutce reprezentanta Polski trafiła wprost na głowę Emiliano Buendii i zrobiło się już tylko 1:2 dla rywali po cudownym golu Argentyńczyka" - relacjonował całe spotkanie Paweł Czechowski z naszej redakcji.

Ostatecznie gospodarzom zabrakło już czasu, aby odmienić losy starcia. Niedzielny mecz zakończyli porażką. Niedługo po ostatnim gwizdku angielscy eksperci ocenili występy poszczególnych zawodników, w tym naszego rodaka.

Zdaniem platformy "Flashscore" Cash był najlepszym piłkarzem w swoim zespole (ocena "7.3"). "Miał do czynienia z nieustępliwym Telem, który dziś świetnie zagrał w barwach Spurs. Cash nie był na pozycji przy bramce, gdy Richarlison głową skierował do siatki dośrodkowanie Francuza, ustalając wynik na 2:0. Pod koniec meczu asystował przy bramce Buendii" - to już analiza birminghammail.co.uk, gdzie przyznano Polakowi zaledwie czwórkę.

Jeszcze niższą notę ("3") 28-latek otrzymał od ekspertów astonvillareview.com. "Był gotów walczyć, ale Mathys Tel sprawiał mu kłopoty od samego początku. Prawdopodobnie nie wszystko było jego winą, ale zwrot do środka w celu podania do środkowego obrońcy nie był dobrym posunięciem. Podania do przodu były ryzykowne i było to widać. Niezła asysta przy najbardziej bezsensownej bramce sezonu" - napisano.

"Zagrał świetne dośrodkowanie, po którym Emi Buendia strzelił głową w końcówce meczu. Poza tym grał dość słabo, podobnie jak większość drużyny" - odnotowano krótko na łamach expressandstar.com, gdzie Matty Cash mógł liczyć na "5". Angielskie "Sky Sports" przyznało mu szóstkę.

We wszystkich klubowych rozgrywkach tej kampanii Polak wystąpił łącznie w 44. spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole i zanotował pięć asyst.

Matty Cash PAWEL SKRABA / SUPER EXPRESS East News

Matty Cash Beata Zawadzka East News

Matty Cash James Marsh/Shutterstock East News

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu Polsat Sport