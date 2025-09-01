Rekord Premier League na sam koniec okienka. Mistrzowie Anglii wydali kosmiczną fortunę na gwiazdora
W zasadzie rzutem na taśmę Liverpool F.C. zakończył jedną z największych sag letniego okienka transferowego 2025. W ekipie "The Reds" zameldował się oficjalnie Alexander Isak, dotychczas związany z Newcastle United. Mistrzowie Anglii pobili przy tym rekord Premier League pod względem wydanych na zawodnika pieniędzy - mowa tu o około 125 mln funtów, co jest absolutnie zawrotną liczbą.
Letnie okienko transferowe w czołowych ligach "Starego Kontynentu" - w tym w Premier League - dobiegło w zasadzie końca i na ostatniej prostej z całą pewnością nie było nudy, bo dopięto wiele naprawdę interesujących przenosin.
W godzinach wieczornych 1 września zakończyła się przy tym jedna z najgłośniejszych sag na Wyspach - ekipa mistrzów Anglii, czyli Liverpoolu, w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że w jej szeregach znalazł się jeden z najskuteczniejszych napastników poprzedniej kampanii.
Alexander Isak oficjalnie w Liverpoolu. Mistrzowie pobili transferowy rekord
Mowa naturalnie o Alexandrze Isaku, który od wielu długich tygodni łączony był z opuszczeniem Newcastle United. Koniec końców "Sroki" zdecydowały się pożegnać Szweda za potężną kwotę, stanowiącą rekord angielskiej ekstraklasy.
Według m.in. portalu Transfermarkt czy włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano "The Reds" zapłacili w tym przypadku około 125 mln funtów. Andy Hunter, dziennikarz "The Guardian" zasugerował ponadto, że w związku z różnymi niuansami kontraktu suma ta może jeszcze wzrosnąć nawet do poziomu 130 mln euro. Krótko mówiąc - kosmos.
"Czuję się niesamowicie. Przebyłem długą drogę, by tu dotrzeć. Jestem bardzo szczęśliwy, że stałem się częścią tej drużyny i wszystkiego, co sobą ona reprezentuje. Jestem z tego dumny i naprawdę nie mogę się doczekać gry" - orzekł futbolista, którego słowa cytował oficjalny klubowy serwis.
Isak - według Romano - związał się z LFC do 2031 roku, z kolei wedle Huntera jego tygodniówka będzie wynosić 300 mln funtów. Na plecach nosić będzie numer dziewięć, spadek po Darwinie Nunezie, który niedawno przeniósł się do Al-Hilal.
Kadrowa rewolucja Liverpoolu. Isak to tylko wierzchołek góry wzmocnień
Liverpool wydał na transfery latem tego roku grubo ponad 400 mln funtów - do ekipy z Anfield trafili, prócz Isaka, m.in. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez czy Giorgi Mamardaszwili. Ta lista z całą pewnością robi duże wrażenie.
"The Reds" swój kolejny mecz w Premier League rozegrają 14 września o godz. 15.00 - ich rywalem będzie Burnley, czyli beniaminek rozgrywek.