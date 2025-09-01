Rekord Premier League na sam koniec okienka. Mistrzowie Anglii wydali kosmiczną fortunę na gwiazdora

Letnie okienko transferowe w czołowych ligach "Starego Kontynentu" - w tym w Premier League - dobiegło w zasadzie końca i na ostatniej prostej z całą pewnością nie było nudy, bo dopięto wiele naprawdę interesujących przenosin.

W godzinach wieczornych 1 września zakończyła się przy tym jedna z najgłośniejszych sag na Wyspach - ekipa mistrzów Anglii, czyli Liverpoolu, w oficjalnym komunikacie potwierdziła, że w jej szeregach znalazł się jeden z najskuteczniejszych napastników poprzedniej kampanii.

Sporting – Porto: Gol stadiony świata + błąd Bednarka (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Alexander Isak oficjalnie w Liverpoolu. Mistrzowie pobili transferowy rekord

Mowa naturalnie o Alexandrze Isaku, który od wielu długich tygodni łączony był z opuszczeniem Newcastle United. Koniec końców "Sroki" zdecydowały się pożegnać Szweda za potężną kwotę, stanowiącą rekord angielskiej ekstraklasy.

Rozwiń

Według m.in. portalu Transfermarkt czy włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano "The Reds" zapłacili w tym przypadku około 125 mln funtów. Andy Hunter, dziennikarz "The Guardian" zasugerował ponadto, że w związku z różnymi niuansami kontraktu suma ta może jeszcze wzrosnąć nawet do poziomu 130 mln euro. Krótko mówiąc - kosmos.

"Czuję się niesamowicie. Przebyłem długą drogę, by tu dotrzeć. Jestem bardzo szczęśliwy, że stałem się częścią tej drużyny i wszystkiego, co sobą ona reprezentuje. Jestem z tego dumny i naprawdę nie mogę się doczekać gry" - orzekł futbolista, którego słowa cytował oficjalny klubowy serwis.

Isak - według Romano - związał się z LFC do 2031 roku, z kolei wedle Huntera jego tygodniówka będzie wynosić 300 mln funtów. Na plecach nosić będzie numer dziewięć, spadek po Darwinie Nunezie, który niedawno przeniósł się do Al-Hilal.

Kadrowa rewolucja Liverpoolu. Isak to tylko wierzchołek góry wzmocnień

Liverpool wydał na transfery latem tego roku grubo ponad 400 mln funtów - do ekipy z Anfield trafili, prócz Isaka, m.in. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez czy Giorgi Mamardaszwili. Ta lista z całą pewnością robi duże wrażenie.

"The Reds" swój kolejny mecz w Premier League rozegrają 14 września o godz. 15.00 - ich rywalem będzie Burnley, czyli beniaminek rozgrywek.

Alexander Isak Andy Buchanan / AFP AFP

Alexander Isak MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP