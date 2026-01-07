Przykre wieści o legendzie. Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki walczy z rakiem

7 stycznia okazał się dość przykrym dniem dla świata angielskiej piłki - i to delikatnie rzecz ujmując. Po pierwsze brytyjskie media obiegły wieści o śmierci byłego reprezentanta "Trzech Lwów", Martinie Chiversie, uczestniku słynnego starcia z Polską na Wembley w 1973 roku.

Kevin Keegan walczy z rakiem. Rodzina legendy wydała oświadczenie

Po drugie zaś pojawiły się informacje o naprawdę poważnej chorobie Kevina Keegana - legenda, która ma w swym dorobku m.in. dwie Złote Piłki, jak się okazało, zmaga się niestety z rakiem, o czym poinformowała rodzina 74-latka.

"Kevin został niedawno przyjęty do szpitala w celu dokładnej oceny utrzymujących się objawów brzusznych. W ramach badań zdiagnozowano raka" - padło w oświadczeniu, cytowanym m.in. przez BBC Sport. Keegan - co oczywiste - niezwłocznie podejmie teraz stosowne leczenie.

"Kevin jest wdzięczny zespołowi medycznemu za interwencję i stałą opiekę. W tym trudnym czasie rodzina prosi o uszanowanie prywatności i nie będzie udzielać dalszych informacji" - skwitowano w komunikacie.

Piłkarski świat poruszony losem Keegana. "Będziemy cię wspierać na każdym kroku"

Doniesienia dotyczące byłego piłkarza i trenera naturalnie wzbudziły olbrzymie poruszenie w futbolowym środowisku na Wyspach. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Liverpoolu czy Newcastle United, a więc drużyn, na których dziejach Keegan odcisnął swego czasu wyjątkowe piętno.

"Będziemy cię wspierać na każdym kroku. Mamy nadzieję na pełny i szybki powrót do zdrowia" - padło w oświadczeniu "Srok" w mediach społecznościowych. "Wszyscy w Liverpool FC i 'Forever Reds' (stowarzyszeniu byłych piłkarzy klubu - dop. red.) łączą się myślami z Kevinem Keeganem i wspierają go po tym, jak zdiagnozowano u niego raka" - padło z kolei w oświadczeniu ekipy z Anfield.

W tym miejscu warto przypomnieć, jak ważne są profilaktyczne, regularne badania które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu raka - a to z kolei zdecydowanie zwiększa szanse na pokonanie choroby.

