Powrót Fabiańskiego, 17 dni później trzęsienie ziemi. Jest oficjalny komunikat

Kacper Dąderewicz

Łukasz Fabiański ledwo co zdążył wrócić do West Ham United, a władze "The Hammers" już postanowiły przeprowadzić w klubie kolejne zmiany. Tym razem chodzi o zwolnienie trenera pierwszej drużyny. Projekt Grahama Pottera na London Stadium okazał się "niewypałem", więc po zaledwie 255 dniach angielski szkoleniowiec pożegnał się z klubem ze stolicy Wielkiej Brytanii. Lista jego potencjalnych następców jest dość długa.

Łukasz Fabiański żegna kolejnego trenera West Ham United
Łukasz Fabiański żegna kolejnego trenera West Ham United

Kiedy Graham Potter trenował Brighton & Hove Albion i osiągał z "Mewami" naprawdę duże sukcesy, wydawało się, że Anglia wreszcie doczekała się trenera, który może aspirować do ścisłej światowej czołówki.

Później jednak w karierze Grahama Pottera wszystko potoczyło się źle. Najpierw przydarzył mu się bardzo nieudany epizod w Chelsea FC. Władze londyńskiego klubu zwolniły go już po nieco ponad 200 dniach pracy.

Po jakimś czasie Grahama Pottera zdecydował się zatrudnić inny londyński klub - West Ham United. Ta "przygoda" w karierze angielskiego szkoleniowca również nie potrwała zbyt długo.

Oficjalnie: West Ham United zwolnił Grahama Pottera

West Ham United właśnie ogłosił oficjalnie, przed rozpoczęciem 6. kolejki Premier League, że Graham Potter został zwolniony ze stanowiska trenera pierwszej drużyny "The Hammers". Na London Stadium Anglik pracował nieco dłużej niż na Stamford Bridge, ale nadal było to tylko 255 dni.

Bardzo niedawno, bo zaledwie 17 dni wcześniej, West Ham United podjął decyzję o sprowadzeniu do drużyny swojej legendy, z którą wcześniej się pożegnał. Mowa oczywiście o Łukaszu Fabiańskim. Decyzja o ponownym związaniu się z Polakiem wynikała z tego, że bramkarze, jakich West Ham United miał w kadrze, nie potrafili zapewnić "Młotom" odpowiedniego poziomu. Postanowiono więc sięgnąć po "sprawdzoną firmę", a taką Łukasz Fabiański z pewnością jest.

W tym momencie nie wiadomo, kto będzie kolejnym szkoleniowcem West Ham United. Warto wspomnieć, że ostatnio z pracy w Nottingham Forest zwolniony został Nuno Espirito Santo. Bez pracy pozostają również: Gareth Southgate, Erik ten Hag, Xavi, Roger Schmidt, Gary O'Neal, Edin Terzic, Marco Rose czy Sergio Conceicao. Jest więc w kim wybierać i możliwe, że jeden z wymienionych zostanie nowym szkoleniowcem Łukasza Fabiańskiego.

