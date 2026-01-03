Powrót Casha i od razu cztery gole w meczu. Taka odpowiedź na klęskę z liderem

30 grudnia 2025 roku kibice obejrzeli mecz na szczycie Premier League, w którym Arsenal Londyn rywalizował z Aston Villą, która zanotowała wcześniej jedenaście zwycięstw z rzędu. "Kanonierzy" potwierdzili swoje mistrzowskie aspiracje i wygrali 4:1, kończąc tym samym serię zespołu, w którym występuje Matty Cash. Polski obrońca - ze względu na żółte kartki - pauzował w tym spotkaniu.

Podopieczni Unai'a Emery'ego chcieli dobrze wejść w 2026 rok. W sobotę (3 stycznia) na ich drodze stanęło Nottingham Forrest, które ma zupełnie inne cele w tym sezonie. To 17. zespół w ligowej tabeli, który zanotował trzy porażki z rzędu.

Powrót Matty'ego Casha i od razu zwycięstwo

"The Villans" mieli przewagę od pierwszej minuty, ale bardzo długo nie potrafili znaleźć sposobu na bramkarza drużyny przyjezdnej. Dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Ollie Watkins oddał piękny strzał zza pola karnego. W tej sytuacji John Victor był bez szans. Gospodarze po zmianie stron podwyższyli prowadzenie. Udział przy golu Johna McGinna miał Cash, który wrócił po zawieszeniu. Polak zanotował drugą asystę w tym sezonie.

W 69. minucie Morgan Gibbs-White strzelił kontaktowego gola (2:1), ale gospodarze cztery minuty później odpowiedzieli na straconego gola. Bramkarz Nottingham popełnił karygodny błąd i wyszedł daleko przed własną bramkę. Takie zachowanie wykorzystał McGinn, który drugi raz wpisał się na listę strzelców. Goście tym samym stracili trzeciego gola, ale także bramkarza, który doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry.

Aston Villa wróciła więc na zwycięską ścieżkę i awansowała na drugie miejsce w tabeli Premier League. Najbliższe spotkanie drużyna Casha rozegra w środę (7 stycznia). Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace.

Statystyki meczu Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 11 10 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 3 3 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 107 52

