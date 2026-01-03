Powrót Casha i od razu cztery gole w meczu. Taka odpowiedź na klęskę z liderem
Aston Villa prezentuje w tym sezonie bardzo dobrą formę. Zespół, w którym występuje Matty Cash może nawet myśleć o mistrzostwie Anglii. W sobotnie popołudnie podopieczni Unai'a Emery'ego zmierzyli się z Nottingham Forest i chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po klęsce z Arsenalem Londyn. Polski obrońca wrócił na boisko po zawieszeniu za żółte kartki i był jednym z bohaterów zespołu.
30 grudnia 2025 roku kibice obejrzeli mecz na szczycie Premier League, w którym Arsenal Londyn rywalizował z Aston Villą, która zanotowała wcześniej jedenaście zwycięstw z rzędu. "Kanonierzy" potwierdzili swoje mistrzowskie aspiracje i wygrali 4:1, kończąc tym samym serię zespołu, w którym występuje Matty Cash. Polski obrońca - ze względu na żółte kartki - pauzował w tym spotkaniu.
Podopieczni Unai'a Emery'ego chcieli dobrze wejść w 2026 rok. W sobotę (3 stycznia) na ich drodze stanęło Nottingham Forrest, które ma zupełnie inne cele w tym sezonie. To 17. zespół w ligowej tabeli, który zanotował trzy porażki z rzędu.
Powrót Matty'ego Casha i od razu zwycięstwo
"The Villans" mieli przewagę od pierwszej minuty, ale bardzo długo nie potrafili znaleźć sposobu na bramkarza drużyny przyjezdnej. Dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Ollie Watkins oddał piękny strzał zza pola karnego. W tej sytuacji John Victor był bez szans. Gospodarze po zmianie stron podwyższyli prowadzenie. Udział przy golu Johna McGinna miał Cash, który wrócił po zawieszeniu. Polak zanotował drugą asystę w tym sezonie.
W 69. minucie Morgan Gibbs-White strzelił kontaktowego gola (2:1), ale gospodarze cztery minuty później odpowiedzieli na straconego gola. Bramkarz Nottingham popełnił karygodny błąd i wyszedł daleko przed własną bramkę. Takie zachowanie wykorzystał McGinn, który drugi raz wpisał się na listę strzelców. Goście tym samym stracili trzeciego gola, ale także bramkarza, który doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry.
Aston Villa wróciła więc na zwycięską ścieżkę i awansowała na drugie miejsce w tabeli Premier League. Najbliższe spotkanie drużyna Casha rozegra w środę (7 stycznia). Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace.