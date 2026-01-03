Partner merytoryczny: Eleven Sports

Powrót Casha i od razu cztery gole w meczu. Taka odpowiedź na klęskę z liderem

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aston Villa prezentuje w tym sezonie bardzo dobrą formę. Zespół, w którym występuje Matty Cash może nawet myśleć o mistrzostwie Anglii. W sobotnie popołudnie podopieczni Unai'a Emery'ego zmierzyli się z Nottingham Forest i chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę po klęsce z Arsenalem Londyn. Polski obrońca wrócił na boisko po zawieszeniu za żółte kartki i był jednym z bohaterów zespołu.

Piłkarze drużyny Aston Villa świętują zwycięstwo na boisku, jeden z zawodników obejmuje drugiego, a na twarzach widać radość. W tle niewyraźna publiczność i inni zawodnicy.
Matty Cash wrócił na boisko po zawieszeniuMI NEWSAFP

30 grudnia 2025 roku kibice obejrzeli mecz na szczycie Premier League, w którym Arsenal Londyn rywalizował z Aston Villą, która zanotowała wcześniej jedenaście zwycięstw z rzędu. "Kanonierzy" potwierdzili swoje mistrzowskie aspiracje i wygrali 4:1, kończąc tym samym serię zespołu, w którym występuje Matty Cash. Polski obrońca - ze względu na żółte kartki - pauzował w tym spotkaniu.

Podopieczni Unai'a Emery'ego chcieli dobrze wejść w 2026 rok. W sobotę (3 stycznia) na ich drodze stanęło Nottingham Forrest, które ma zupełnie inne cele w tym sezonie. To 17. zespół w ligowej tabeli, który zanotował trzy porażki z rzędu.

Powrót Matty'ego Casha i od razu zwycięstwo

"The Villans" mieli przewagę od pierwszej minuty, ale bardzo długo nie potrafili znaleźć sposobu na bramkarza drużyny przyjezdnej. Dopiero w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Ollie Watkins oddał piękny strzał zza pola karnego. W tej sytuacji John Victor był bez szans. Gospodarze po zmianie stron podwyższyli prowadzenie. Udział przy golu Johna McGinna miał Cash, który wrócił po zawieszeniu. Polak zanotował drugą asystę w tym sezonie.

W 69. minucie Morgan Gibbs-White strzelił kontaktowego gola (2:1), ale gospodarze cztery minuty później odpowiedzieli na straconego gola. Bramkarz Nottingham popełnił karygodny błąd i wyszedł daleko przed własną bramkę. Takie zachowanie wykorzystał McGinn, który drugi raz wpisał się na listę strzelców. Goście tym samym stracili trzeciego gola, ale także bramkarza, który doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry.

Aston Villa wróciła więc na zwycięską ścieżkę i awansowała na drugie miejsce w tabeli Premier League. Najbliższe spotkanie drużyna Casha rozegra w środę (7 stycznia). Wówczas na wyjeździe zmierzy się z Crystal Palace.

Premier League
20. Kolejka
03.01.2026
13:30
Zakończony
Ollie Watkins
45+-1'
John McGinn
49' , 73'
Morgan Gibbs-White
61'
Wszystko o meczu

Statystyki meczu

Aston Villa
3 - 1
Nottingham Forest
Posiadanie piłki
72%
28%
Strzały
11
10
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
3
3
Strzały zablokowane
4
2
Ataki
107
52

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Łukasz Fabiański i Kamil Glik
Reprezentacja

Nadchodzi wielki koniec. Legenda reprezentacji Polski już nie kryje, padła data

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Iga Świątek jasno o „Bitwie płci”. „To była tylko rozrywka [WIDEO]© 2025 Associated Press
Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju biegnie po murawie z uniesioną ręką, celebrując zdobycie gola, w tle tłum kibiców dopingujących z trybun.
Matty CashJUSTIN TALLISAFP
Piłkarz drużyny Aston Villa w bordowym stroju biegnie po boisku podczas meczu, wyrażając silne emocje krzykiem, w tle rozmyta publiczność i bramkarz w zielonym stroju.
Matty CashPhoto by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
Matty Cash
Matty CashAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja