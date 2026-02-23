W czwartek 3 lipca media na całym świecie informowały o wypadku, do którego doszło w prowincji Zamora w północno-zachodniej Hiszpanii. Pojazdem marki Lamborghini podróżowali Diogo Jota oraz jego brat Andre. W pewnym momencie samochód wypadł z trasy, po czym stanął w płomieniach.

Obaj mężczyźni zginęli na miejscu. 49-krotnego reprezentanta Portugalii i jego młodszego brata spotkała wielka tragedia. Całe piłkarskie środowisko ruszyło z kondolencjami dla rodziny i najbliższych. Oświadczenia wydawał m.in. Liverpool, który był pracodawcą zmarłego.

Te słowa padły na wizji. W sieci momentalnie zawrzało

Od śmierci 28-latka minęło dokładnie 235 dni. W niedzielne popołudnie nazwisko Joty zostało wypowiedziane przez komentatora Canal+ - Rafał Nahornego - podczas meczu Nottingham Forest - Liverpool w 27. kolejce Premier League.

- To czwarty sezon z rzędu Nottingham Forest w Premier League. W poprzednich trzech sezonach katem drużyny był Diogo Jota, który zginął w wypadku samochodowym latem ubiegłego roku, więc więcej bramek już nie strzeli - powiedział komentator.

Fragment jego wypowiedzi błyskawicznie poniósł się po mediach społecznościowych. Tam internauci podzielili się na tych, którzy postrzegają te słowa jako skandaliczne oraz tych, którzy w relacji Nahornego nie widzą nic złego.

"Takie coś gada komentator w jednej z największych telewizji sportowej w Polsce, to jest gruba przesada i DNO. Canal+Sport - mam nadzieję że mądre osoby u was wyciągną wnioski" - pisze jeden z nich. "Merytorycznie prawda. Czy jednak dziennikarz nie powinien sie wypowiadac z większym wyczuciem? Wystarczyło dodać słowo " niestety" - dodaje inny użytkownik.

"Nie jestem fanem Nahornego, ale stwierdził fakt i tyle. Nikogo nie obraził. Niektórym polecam trochę lodu na głowę, jeżeli ich uraził ten fragment komentarza", "No niczego skandalicznego tutaj nie powiedział" - czytamy.

Liverpool wygrał z Nottingham 1:0 na wyjeździe. Obecnie zespół Arne Slota zajmuje szóste miejsce w tabeli Premier League (45 pkt).

Diogo Jota nie żyje JAN FROMME AFP

