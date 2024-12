Jakub Stolarczyk w Polsce uznawany był od zawsze za spory bramkarski talent. W związku z tym już w wieku 17 lat Polak opuścił nasz kraj. W lutym 2017 roku dorastający golkiper zamienił Piast Chęciny na angielskie Leicester City . Oczywiście wówczas była to ekipa młodzieżowa, ale Stolarczyk widział przed sobą perspektywę debiutu w pierwszym zespole. Do tego doszło w rozgrywkach EFL Cup, gdzie w sierpniu zagrał przeciwko Burton Albion , a chwilę później dostał także szansę w rozgrywkach Championship.

Wraz z awansem Leicester City do Premier League wychowanek Piasta Chęciny z pewnością marzył o tym, aby zadebiutować w tych rozgrywkach. To marzenie spełnił dość szybko. Już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia bowiem dostał szansę od Ruuda van Nistelrooy'a. Stolarczyk stanął między słupkami "Lisów" w meczu 18. kolejki Premier League z Liverpoolem na Anfield. Jego zespół przegrał 1:3, ale sam Stolarczyk zapisał na swoim koncie bardzo dobry występ.

Stolarczyk zachwycił w debiucie. Takie słowa od legendy

- To, co dziś zrobił Jakub, było doskonałe. Nie mógł zagrać lepiej. Obrony, które zaliczył to pierwsza rzecz, na którą patrzysz. Ale ja dostrzegam też jego spokój i opanowanie przy interwencjach. To młody i utalentowany bramkarz - ocenił szkoleniowiec, cytowany przez "leicestermercury.com".