Polak dzielił szatnie z Jotą, tak wspomina tragicznie zmarłego piłkarza. Poruszające słowa

Jak się okazało, byli to Diogo Jota , reprezentant Portugalii i gwiazdor Liverpool F.C., oraz jego młodszy brat Andre Silva , grający dla FC Penafiel (drugi szczebel rozgrywkowy w portugalskim futbolu). Z całego świata do rodziny zawodników zaczęły napływać liczne kondolencje, a wiele osób, które miały sposobność poznać Jotę osobiście, dzieliło się publicznie swymi wspomnieniami związanymi ze sportowcem.

Jak przyznał już na wstępie Żyro, wśród "Wolves" mało było przed laty zawodników, którzy typowali Jotę jako tego, po którego sięgnie Liverpool. "Był jednak piłkarzem bardzo powtarzalnym. Grał obiema nogami. Był bardzo zaangażowany i do bólu skuteczny. To go głównie cechowało. W ogóle nie przejmował się popełnionymi błędami. Pod tym względem, że w ogóle się nie załamywał i cały czas szedł do przodu" - wymienia Polak.