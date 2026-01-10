Pogrom w Anglii, 11 goli w meczu City. Dwa "swojaki", rozbłysła nowa gwiazda

Wraz z początkiem roku 2026 powróciły rozgrywki Pucharu Anglii - tym razem odbywające się już na poziomie trzeciej rundy, czyli 1/32 finału. Pierwsze cztery spotkania tego etapu doszły do skutku 9 stycznia, natomiast prawdziwa kumulacja nastąpiła nazajutrz.

Na sobotę zaplanowano bowiem blisko 20 starć, a w niektórych z nich doszło do naprawdę ciekawych zwrotów akcji - warto tu wspomnieć chociażby o odpadnięciu z rozgrywek obrońców tytułu z Crystal Palace, którzy niespodziewanie ulegli Macclesfield Town. Swoje zadanie (niemalże) bezbłędnie wykonał za to Manchester City.

Po prostu miazga. Manchester City rozbił rywali w F.A. Cup,

"Obywatele" podeszli bowiem do starcia z Exeter City, na co dzień występującym w League One (trzeci poziom rozgrywkowy) w roli zdecydowanych faworytów i, krótko mówiąc, nie zawiedli tu nadziei kibiców.

Wynik w 12. minucie otworzył Max Alleyne, po czym w 24. minucie na 2:0 podwyższył Rodri. Przed przerwą Exter zdołał zaliczyć do tego... aż dwa "samobóje", autorstwa Jake'a Doyle-Hayesa oraz Jacka Fitzwatera, a więc oba zespoły schodziły do szatni przy stanie 4:0 dla gospodarzy.

W drugiej połowie podopieczni Pepa Guardioli byli jeszcze bardziej bezwzględni. Między 49. a 54. minutą wielki popis dał Antoine Semenyo, nowy nabytek MC, który najpierw asystował przy bramce Rico Lewisa, a następnie sam trafił do siatki, notując w ten sposób debiut-marzenie w nowych barwach.

Następnie gole zdobywali także Reijnders (71. minuta), O'Reilly (79. minuta) oraz McAidoo (86. minuta). Dopiero wówczas w szeregach "The Citizens" nastąpiło pewne rozprężenie i równo w 90. minucie "The Grecians" zaliczyli swoje jedyne trafienie, autorstwa George'a Bircha. To jednak nie był koniec, bo... w 91. minucie Lewis uzbierał dublet i ustalił końcowy wynik na 10:1. Najciekawszy jest tu fakt, że ten popis ekipa z Etihad wykonała bez ani jednego gola swojego najskuteczniejszego zawodnika, Erlinga Haalanda.

Puchar Anglii. Kolejne starcia w tę niedzielę

Dokończenie trzeciej rundy F.A. Cup nastąpi w niedzielę 11 stycznia - w planie są m.in. potyczki Portsmouth - Arsenal, West Ham United - Queens Park Rangers, Manchester United - Brighton czy Liverpool - Barnsley.

Finał pucharu, tradycyjnie na Wembley, zostanie rozegrany 16 maja.

