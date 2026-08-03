Na początku miesiąca ukraińskie media przekazały, że Mychajło Mudryk po długiej przerwie spowodowanej zawieszeniem za doping powróci do szeregów Chelsea i w zgrupowaniu przed towarzyskim meczem z Juventusem. Fakt, że po raz ostatni 25-latek na boisku pojawił się w lipcu 2024 roku nie umknął uwadze brytyjskiego dziennikarza, Ade Oladipo.

"Czy on w ogóle potrafi grać w piłkę nożną? To znaczy, czy jest wystarczająco dobry? Nie grał w piłkę nożną od trzech lat. No dobrze, prawie dwóch lat. Kiedy mówią o jego natychmiastowym powrocie, myślę, że to będzie natychmiastowe odejście z klubu. (...) Teraz chcielibyśmy usłyszeć od kibiców Chelsea, czy przyjęliby z zadowoleniem powrót Mychajła Mudryka po jego dwuletnim zawieszeniu" - zastanawiał się Oladipo w talkSPORT.

Słowa brytyjskiego dziennikarza wywołały ogromne poruszenie w ojczyźnie 25-letniego napastnika. Redakcja ukraińskiego Sportu nie gryzła się w język i ostro podsumowała całą tę sytuację. "Brytyjski dziennikarz Ade Oladipo wydał dość skandaliczne oświadczenie dotyczące przyszłości ukraińskiego skrzydłowego Mychajły Mudryka z londyńskiego klubu Chelsea, którego czteroletnie zawieszenie za naruszenie przepisów antydopingowych zostało uchylone" - czytamy.

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O Mudryku w Polsce zrobiło się szczególnie głośno na początku bieżącego roku, gdy podczas gry w Counter-Strike'a 2 zdecydował się on na skandaliczne komentarze dotyczące rzezi wołyńskiej. W trakcie gry z Polakami Mudryk przegrywał, a wtedy jeden z uczestników zasugerował mu, aby ten wrócił do gry w futbol. W odpowiedzi Ukrainiec wysłał całej grupie wiadomości o treści: "Szczęśliwy Wołyń", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939".

Na konsekwencje swojego zachowania ukraiński piłkarz nie musiał wówczas długo czekać. Faceit wkrótce potem ukarało 25-latka czterotygodniowym wykluczeniem z gry.

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Michajło Mudryk Andrzej Iwańczuk East News

Mychajło Mudryk (w niebieskiej koszulce) walczy o piłkę Oli Scarff AFP

Michajło Mudryk Andrzej Iwańczuk AFP





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