Oto nowa posada Guardioli. Wszystko się wyjaśniło. Już dzień po odejściu

Pep Guardiola z Manchesteru City zrobił prawdziwą maszynę do wygrywania. Szkoleniowiec prowadząc "Obywateli" zdobył między innymi aż sześć ligowych tytułów, trzy krajowe puchary oraz jedną Champions League. I więcej już nie będzie, ponieważ 55-latek stwierdził, że nastał odpowiedni czas na zmiany. "Powiedziałbym, że to było najlepsze doświadczenie mojego życia. W przeciwnym razie nie byłbym tu przez 10 lat" - ogłosił na konferencji prasowej.

"Nie mógłbym być bardziej wdzięczny za ilość miłości, jaką zaznałem tutaj przez wiele lat. Nie obudziłem się pewnego dnia i nie powiedziałem, że nadszedł czas, żeby odejść. To proces, który czułem od jakiegoś czasu. Ta praca to wyjazdy co kilka dni przez wiele lat, Selhurst Park, Anfield, Madryt, Puchar Anglii. Teraz muszę żyć swoim życiem i zobaczyć, co się wydarzy" - dodał na spotkaniu z dziennikarzami zapowiadającym ostatni mecz w roli trenera Manchesteru City.

Od razu rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości specjalisty z Półwyspu Iberyjskiego. Kibice giganta z Wysp obawiali się opuszczenia klubu przez 55-latka. Zwłaszcza, że wciąż jest on młody jak na trenera. Sprawie błyskawicznie przyjrzał się więc Fabrizio Romano. Włoch już dziś pospieszył ze świetnymi informacjami dla fanów ekipy słynącej z błękitnego koloru. "Pep Guardiola obejmie rolę Globalnego Ambasadora City Football Group" - ogłosił na platformie X.

Pep Guardiola nie opuszcza Manchesteru. Teraz to będzie na jego głowie

Co kryje się pod tym stanowiskiem? "Będzie udzielał porad technicznych klubom w grupie, pracując nad konkretnymi projektami i współpracami" - uzupełnił swój wpis słynny dziennikarz zajmujący się między innymi transferami. Odzew jest gigantyczny. W niecałe cztery godziny wspomniane wyżej słowa zobaczyło ponad milion osób. Ci, którzy liczyli na odejście Hiszpana z City są zawiedzeni. Sympatycy "Obywateli" są natomiast w siódmym niebie.

Tak czy inaczej, jutro w domowym spotkaniu przeciwko Aston Villi popłyną łzy. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 17:00.

