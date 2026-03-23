Oto co Cash zrobił w meczu Premier League. Dzień przed zgrupowaniem. Anglicy już trąbią

Wiele wskazuje na to, że Matty Cash jest pewniakiem do wyjściowego składu na czwartkowy mecz z Albanią w półfinale baraży, których stawką jest awans na mistrzostwa świata. Mimo że w klubie 28-latek występuje na prawej obronie w systemie z czwórką obrońców, to w kadrze świetnie czuje się na pozycji wahadłowego.

Szczególnie za kadencji Jana Urbana. W dwóch pierwszych meczach pod wodzą nowego selekcjonera Cash strzelał gole - z Holandią i Finlandią w eliminacjach. W ostatnich tygodniach zmagał się z lekkimi problemami zdrowotnymi, jednak obecnie jest już w optymalnej dyspozycji fizycznej.

Roman Kołtoń: Myślę, że Jan Urban postawi na Kamila Grabarę.

Matty Cash oceniony za mecz z West Hamem. W takiej formie przyjdzie na kadrę

Świadczy o tym to, że w niedzielę 22 marca - dzień przed rozpoczęciem zgrupowania "Biało-Czerwonych" - rozegrał całe spotkanie w barwach Aston Villi z West Hamem na własnym stadionie.

Gospodarze triumfowali 2:0 po bramkach autorstwa Johna McGinna i Olliego Watkinsa. Platforma "Sofascore" podaje, że Cash zanotował 42 celne podania (na 45 prób) oraz w sumie zaliczył 69 kontaktów z piłką. Przy okazji został oceniony na "7,3" w dziesięciopunktowej skali. Polak oddał dwa strzały, a jednocześnie wygrał cztery pojedynki w obronie. Przyczynił się do tego, że Aston Villa nie straciła gola.

"Cash wrócił do wyjściowej jedenastki dziś po południu po opuszczeniu obu meczów z Lille i Manchesterem United. Pomógł stworzyć pierwszą szansę, idealnie podając do Sancho na skrzydle, który następnie próbował znaleźć Watkinsa w polu karnym. Doskonałe dośrodkowania z rzutów rożnych, wywierające presję na drużynę przyjezdną" - pisze birminghammail.co.uk, gdzie nasz rodak otrzymał siódemkę.

O pół noty niżej 28-latka oceniono na sportsdunia.com. "Typowo energiczny występ bocznego obrońcy. Dobrze poruszał się po prawej stronie boiska. Jego skuteczność w grze pod bramką rywala czasami pozostawiała wiele do życzenia, z kilkoma zbyt słabymi dośrodkowaniami. W obronie spisywał się solidnie i nie generował większych problemów" - czytamy.

Na siódemkę Matty Cash zasłużył według ekspertów astonvillanews.co.uk. Był to jego 37. mecz we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Strzelił w nich trzy gole i dołożył cztery asysty. Jan Urban z pewnością cieszy się, że jego "talizman" z początku przygody z kadrą zawita na zgrupowanie przede wszystkim zdrów i w solidnej formie.

