Oto co Cash zrobił w hicie Premier League. Sześć goli. Stawką awans do Ligi Mistrzów

W tym sezonie Matty Cash to filar defensywy Aston Villi. Po marcowych barażach mistrzostw świata reprezentant Polski w ośmiu meczach z rzędu nawet na minutę nie usiadł na ławce rezerwowych. Tylko w ostatnim spotkaniu przeciwko Burnley został zmieniony w 80. minucie. Nasz rodak jest żelaznym zawodnikiem podstawowego składu.

W piątkowy wieczór Cash wystąpił w 34. starciu Premier League tego sezonu. W przedostatniej kolejce zespół Unaia Emery'ego na własnym stadionie zagrał z Liverpoolem. Przed pierwszym gwizdkiem oba zespoły miały na koncie po 59 punktów, z tym że to "The Reds" zajmowali czwarte miejsce. Aston Villa plasowała się o jedną lokatę niżej.

I choć obie te pozycje w angielskiej lidze dają awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, to stawką dzisiejszego spotkania było stuprocentowe zapewnienie sobie udziału w tych rozgrywkach.

Tak Matty Cash poradził sobie w meczu z Liverpoolem

Tym razem 28-letni Polak znów zagrał od pierwszej minuty na pozycji prawego obrońcy. Stoczył wiele pojedynków z Rio Ngumohą. 17-letni skrzydłowy to wschodząca gwiazda Liverpoolu, momentami Cash miewał problemy z jego dynamicznymi dryblingami.

Mimo to w pierwszej połowie gospodarze skutecznie bronili swojej szesnastki. Co więcej, wyszli na jednobramkowe prowadzenie po technicznym uderzeniu na dalszy słupek autorstwa Morgana Rogersa. 23-latek - znajdując się w polu karnym rywala - zawinął piłkę w efektownym stylu. W międzyczasie zawodnik kadry Jana Urbana obejrzał żółtą kartkę za jedną z ostrych interwencji.

Na początku drugiej części gry zespół Arne Slota doprowadził do wyrównania. Niestety w trafienie gości zamieszany był Matty Cash. Nasz rodak przy rzucie wolnym krył Virgila van Dijka. Kiedy Holender startował do dośrodkowania Dominika Szoboszlaia, lekko odepchnął ręką Polaka, który runął na murawę. Chwilę później stoper Liverpoolu przy pomocy głowy pokonał Emiliano Martineza.

Początkowo sędziowie sprawdzali całą sytuację pod kątem ewentualnego faulu van Dijka. Ale o przewinieniu nie było mowy. Cash zwyczajnie nie upilnował rosłego przeciwnika, który skorzystał z okazji i wpisał się na listę strzelców.

Mecz rozkręcił się na dobre. W 57. wspomniany Szoboszlai poślizgnął się tuż przed własną szesnastką i stracił piłkę. Ta ostatecznie trafiła pod nogi Ollie'go Watkinsa, który trafił na 2:1 dla Aston Villi. Asystę zanotował Morgan Rogers. To gospodarze nadal dyktowali tempo gry, przeważali, byli bliżsi dołożenia kolejnego gola. I w końcu cieszyli się z trzeciego trafienia.

Drugą bramkę zdobył Watkins. Po wykonaniu jednego z rzutów rożnych Giorgi Mamardaszwili miał mnóstwo pracy. Za wszelką cenę próbował uratować Liverpool przed utratą trzeciego gola, jednak w końcu skapitulował przy dobitce angielskiego napastnika z bliskiej odległości. Gościom nie pomogły wejścia Mohameda Salaha czy Floriana Wirtza. W samej końcówce John McGinn strzelił dla ekipy Emery'ego czwartego gola, ściągając pajęczynę z okienka. Ostatnie minuty były szalone, ponieważ na 2:4 trafił Virgil van Dijk, notując dublet. Ale nie miało to większego znaczenia.

Aston Villa pokonała "The Reds" 4:2, dzięki czemu awansowała na czwarte miejsce w tabeli Premier League (62 pkt) i zapewniła sobie awans do Ligi Mistrzów. Matty Cash znów spędził na murawie pełne 90 minut.

Statystyki meczu Aston Villa 4 - 2 Liverpool Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 14 16 Strzały celne 9 5 Strzały niecelne 2 8 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 66 85

