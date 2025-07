Ostatni gol Diogo Joty. Przepiękny i bardzo ważny. Stadion eksplodował [WIDEO]

Kibice piłki nożnej na całym świecie są zasmuceni wieścią o tragicznej śmierci Diogo Joty . Szczególnie dotknęła ona fanów reprezentacji Portugalii oraz Liverpoolu - klubu, w którym piłkarz występował na co dzień.

W minionym sezonie Diogo Jota po raz pierwszy zdobył mistrzowski tytuł. "The Reds" bardzo pewnie wygrali Premier League i dorównali Manchesterowi United, dokładając do swojej gabloty 20. taki puchar. "20" to również liczba, którą Diogo Jota nosił na swojej koszulce.