Osiem wpuszczonych goli, Szczęsny był bezradny. Piłkarski hit zmienił się w bezlitosny pogrom

W maju 2009 roku, w drugim półfinałowym starciu Ligi Mistrzów, ekipa Manchesteru United, wówczas dowodzona jeszcze przez sir Alexa Fergusona, potwierdziła swoją ówczesną wyższość nad Arsenalem i pokonała "Kanonierów" 3:1 na Emirates, a jako że w pierwszym starciu "Czerwone Diabły" zatriumfowały u siebie 1:0, kwestia awansu nie pozostawiała wątpliwości.

"To było 11 mężczyzn przeciwko 11 dzieciakom. Nigdy nie wątpiliśmy w siebie. Mamy o wiele większe doświadczenie i to właśnie zrobiło różnicę. Taki wynik powinniśmy byli uzyskać także w pierwszym meczu" - mówił wówczas Patrice Evra, obrońca MU, a jego słowa (tu cytowane za "The Guardian") bez dwóch zdań "ukłuły" rywali.

Wypowiedź Evry rezonowała jeszcze długo potem. Gdy nieco ponad dwa lata później "The Gunners" podeszli do starcia z United w Premier League, byli podwójnie zmotywowani - oprócz uszczypliwości rywala napędzał ich fakt, że jubileuszowy dla nich sezon, w którym klub obchodził 125-lecie założenia, nie rozpoczął się najlepiej. Po dwóch pierwszych kolejkach piłkarze Wengera mieli na koncie zaledwie jeden punkt z bezbramkowego remisu z Newcastle, a do tego odnotowali porażkę 0:2 z Liverpoolem. Zespół spod znaku armaty wręcz łaknął nowych "oczek".

W bramce Arsenalu - podobnie jak podczas potyczek ze "Srokami" i "The Reds" - stanął 21-letni wówczas Wojciech Szczęsny i trzeba przyznać, że dla niego jako bramkarza potyczka ta okazała się prawdziwym koszmarem.

Osiem goli od Manchesteru United. Katastrofa Arsenalu na Old Trafford

Pierwsze 20 minut nie było jeszcze takie złe - ale już w 22. minucie "Czerwone Diabły" napoczęły rezultat po tym, jak widowiskowym podaniem Andersona został obsłużony Danny Welbeck. Futbolówka najpierw spadła na murawę, a po tym, jak odbiła się wysoko Anglik wykonał główkę i trafił obok "Szczeny". Wśród obrońców nie popisał się zdecydowanie Johan Djourou, który zgubił krycie w swojej strefie.

Już po kilku chwilach goście z Londynu stanęli przed doskonałą szansą na wyrównanie - sędzia Howard Webb wskazał na wapno po tym, jak Theo Walcott został sfaulowany przez Jonny'ego Evansa. Na wysokości zadania stanął jednak - jeszcze wówczas będący świeżakiem na angielskich boiskach - David de Gea, który wybronił karnego Robina van Persiego.

W 28. minucie tymczasem było już 2:0 - kolejny nowy nabytek MU, Ashley Young, wykonał cudowny strzał "rogalem" zza pola karnego, przy którym Szczęsny musiał skapitulować. Ten sam Young niedługo przed przerwą został sfaulowany przed "szesnastką", a podyktowany rzut wolny wykorzystał Wayne Rooney - tutaj polski golkiper miał piłkę na rękawicy, ale nie zdołał ostatecznie zatrzymać uderzenia.

W trzeciej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy "Kanonierzy" w końcu zdołali odpowiedzieć - nieupilnowany na prawej stronie Walcott zdołał zaskoczyć płaskim strzałem de Geę, a piłka przeleciała między jego nogami. To była iskra nadziei, która jednak wkrótce zgasła.

Między 65. a 70. minutą gospodarze pokonywali "Teka" trzykrotnie - i Arsenal był już "ugotowany". Najpierw Rooney znów trafił z rzutu wolnego - a Polak już nawet nie rzucał się w stronę piłki, tylko odprowadził ją wzrokiem. Niedługo potem "Wazza" dostał piłkę i momentalnie dobiegło do niego trzech rywali, ale za to zupełnie niepilnowany pozostał Nani, który techniczną podbitką zupełnie zwiódł Szczęsnego. Trzeba jednak przyznać, że winę za sprowokowanie zagrożenia ponosili defensorzy.

Na 6:1 płaskim strzałem trafił Ji-sung Park, a następnie doszło do ostatniego większego zrywu drużyny przyjezdnej - w 74. minucie piłka trafiła na piąty metr do van Persiego, a ten, nie niepokojony przez oponentów, uderzył mocno i nie do obrony pod poprzeczkę.

Tak czy inaczej można już było mówić o pogromie, a bieg wypadków zmieniał się dla londyńczyków tylko na gorsze. W 77. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Carl Jenkinson, który dosłownie staranował prącego w kierunku pola karnego Chicharito. Kilka minut później - i parę metrów na murawie dalej - Walcott sfaulował Evrę, a wówczas Webb podyktował już rzut karny.

"Szczena" próbował zmylić Rooney'a i "zatańczył" na linii, ale doświadczony napastnik nie mógł nie wykorzystać okazji do skompletowania hat-tricka. To było pewne uderzenie i pewny gol. W doliczonym czasie drugiej połowy Young zaprezentował jeszcze jedną "petardę" i Wojciech Szczęsny musiał wyciągnąć futbolówkę z siatki po raz ostatni tamtego dnia.

Arsenal "dorósł", ale i tak nie dał rady. Szczęsny nie stracił jednak zaufania Wengera

84-krotny reprezentant Polski przy niektórych golach United mógł pewnie zareagować nieco lepiej, ale w lwiej części przypadków strzały rywali były nie do zatrzymania lub też bramkarz był stawiany pod ścianą przez błędy obrony. Tak czy inaczej - Wenger nie miał zamiaru wysyłać go na ławkę, a on sam pozostał pewną "jedynką" w bramce Arsenalu, który kampanię 11/12 skończył w Premier League na trzecim miejscu.

"To był chyba nasz najlepszy występ [w lidze w tamtym sezonie]. Brazylijczyk grający dla 'Kanonierów', Denilson, powiedział przed spotkaniem, że dzieci - jak nazwałem ich klub podczas wywiadu - wyrosły na mężczyzn i są gotowe na United. Po meczu powiedziano mi, że Arsene Wenger umieścił w szatni Arsenalu mój wywiad w celu zmotywowania piłkarzy. Udało się, prawda?" - ironizował po latach Patrice Evra w swojej autobiografii "Kocham tę grę".

