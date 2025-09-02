Oficjalnie: Wielka gwiazda odchodzi. Manchester City ogłasza. Koniec ery

Ilkay Gundogan już raz opuszczał Manchester City. Niemiecki pomocnik był bohaterem transferu do FC Barcelona latem 2023 roku. Jego przygoda w stolicy Katalonii potrwała jednak tylko jeden sezon, a po niej wrócił do "The Citizens".

W minionym sezonie Niemiec nie odgrywał już jednak tak istotnej roli w drużynie Pepa Guardioli. Jego forma wyraźnie się załamała - podobnie jak całej drużyny Manchesteru City, która nie odniosła żadnych sukcesów w minionej kampanii.

Zasługi Gundogana dla Manchesteru City są jednak nie do przecenienia. Niemiec rozegrał w tym klubie aż 358 meczów. Zdobył 15 różnych trofeów, w tym 5 mistrzowskich tytułów i Ligę Mistrzów.

Legenda opuszcza Manchester City. Ilkay Gundogan oficjalnie pożegnany

W sezonie 2022/23, kiedy Manchester City zdobył "potrójną koronę", Ilkay Gundogan był, obok Erlinga Haalanda, najważniejszą postacią w drużynie Pepa Guardioli. Teraz angielski klub poinformował o ostatecznym odejściu niemieckiego pomocnika.

Kolejnym klubem Ilkaya Gundogana będzie Galatasaray. Piłkarz przenosi się więc do kraju, z którego pochodzą jego rodzice - do Turcji.

- Z piłkarzem podpisano kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027 na następujących warunkach: Za sezon 2025-2026 gwarantowana kwota netto w wysokości 4 500 000 euro, za sezon 2026-2027 gwarantowana kwota netto w wysokości 4 500 000 euro - poinformował turecki klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ilkay Gundogan związał się z Galatasaray na dwa kolejne sezony. Kiedy umowa wygaśnie, niemiecki pomocnik będzie miał 36 lat.

Ilkay Gundogan był również wybitnym reprezentantem Niemiec. Dla kadry narodowej rozegrał on 82 mecze, w których zdobył 19 goli.

Niemiec nie jest jedyną gwiazdą, jaka w ostatnim czasie odeszła z Manchesteru City. Klub ten opuścili również: Ederson, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Manuel Akanji czy Jack Grealish. W drużynie Pepa Guardioli ma więc miejsce dość poważna wymiana kadrowa, z którą kataloński trener nie radzi sobie najlepiej. Po trzech kolejkach Premier League Manchester City zajmuje dopiero 13. miejsce.

Ilkay Gundogan WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP

Robert Lewandowski i Ilkay Gundogan AFP

Serge Gnabry, Ilkay Gundogan i Leroy Sane w barwach reprezentacji Niemiec Christian Charisius AFP

