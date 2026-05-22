Oficjalnie: Guardiola podjął decyzję, koniec spekulacji. Jest oświadczenie City

Niedługo przed zakończeniem kampanii 2025/2026 w angielskich mediach gruchnęła informacja, że Pep Guardiola po sezonie rozstanie się z Manchesterem City, domykając w ten sposób kluczowy, wypełniony ogromnymi sukcesami okres w dziejach klubu.

Nie były to jednak wciąż wieści oficjalne - na te przyszło nam poczekać do wczesnych godzin popołudniowych 22 maja, kiedy to sami "The Citizens" postanowili urwać wszelkie spekulacje.

Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. "Nadszedł mój czas"

"Pep Guardiola odchodzi po niesamowitej dekadzie na stanowisku menedżera City" - napisali "Obywatele" na portalu X i wszystko stało się jasne. Tym samym co ciekawe 55-latek nie wypełnił do końca swej umowy, która miała pierwotnie obowiązywać do 30 czerwca 2027 r.

Rozwiń

Nie ma jednak wątpliwości, że na Etihad Stadium nikt nie chciał robić Katalończykowi pod górkę w obliczu jego zawodowych rozterek. Guardiola od 2016 roku zdobył z MC 20 trofeów - w tym m.in. sześć mistrzostw kraju oraz puchar Ligi Mistrzów w sezonie 22/23. Nawet ostatnio włożył do klubowej gabloty kolejny Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W błękitnej części Manchesteru ten menedżer już zawsze będzie ikoną.

Nie pytajcie mnie o powody, dla których odchodzę. Nie ma konkretnego powodu, ale w głębi duszy wiem, że nadszedł mój czas. Nic nie jest wieczne, gdyby było, zostałbym tutaj. Wieczne mogą być uczucia, ludzie, wspomnienia, miłość, którą żywię do mojego Manchesteru City

Warto podkreślić, że ma on pozostać w strukturach City Football Group, holdingu mającego w swym posiadaniu nie tylko "The Citizens", ale i liczne inne ekipy w różnych zakątkach globu, choćby Gironę.

Guardiola jako globalny ambasador CFG ma "udzielał klubom w grupie porad technicznych, pracując nad konkretnymi projektami i współpracami". Taki stan rzeczy jednak może nie potrwać przesadnie długo - jest już spore grono chętnych do tego, by zatrudnić Katalończyka typowo w roli menedżera, czy nawet... selekcjonera kadry narodowej.

Guardiola pożegna się z kibicami już w ten weekend. Kto będzie jego następcą?

Wciąż nieznane jest przy tym oficjalnie nazwisko następcy Pepa Guardioli, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to jego dawny asystent z obozu City, Enzo Maresca, niedawno zwolniony przez londyńską Chelsea. Temat na nowo po komunikacie City podniósł Fabrizio Romano:

Rozwiń

"Obywatele" zakończą sezon 24 maja na własnym terenie meczem z Aston Villą. Będzie to doskonała okazja dla kibiców, by oddać hołd osobie, która latami przysparzała im ogrom radości związanej z kolejnymi sukcesami. Już w piątek ogłoszono przy tym, że północna trybuna Etihad Stadium otrzyma imię najbardziej utytułowanego menedżera MC:

Rozwiń

Pep Guardiola PAUL ELLIS AFP

Pep Guardiola GLYN KIRK AFP

Pep Guardiola PAUL ELLIS / AFP AFP





Aston Villa wygrała Ligę Europy. Zobacz wielką radość po finałowym meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport