Oficjalne rozstanie z Kiwiorem. Porto już zadecydowało. Jest komunikat

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu wydawało się, że Jakub Kiwior ma szansę, żeby na dłużej zagościć w podstawowym składzie Arsenalu i grać w tym zespole regularnie. W rozgrywkach 2023/24 rozegrał 20 meczów w Premier League, a rok później 17, ale w większym wymiarze czasowym. Sytuacja reprezentanta Polski się jednak zmieniła i przed niedawno zakończonymi rozgrywkami zdecydował się na zmianę zespołu i ligi.

We wrześniu ubiegłego roku został piłkarzem FC Porto. Kiwior bardzo szybko zaczął przebijać się do wyjściowego składu i stał się ważnym ogniwem w defensywnej układance "Smoków". Polak szybko zyskał sympatię kibiców z Portugalii i rzadko zdarzało się, aby jego nazwisko nie pojawiało się w podstawowej jedenastce. Kiwior często był chwalony za swoją postawę i duet Kiwior - Bednarek poprowadził Porto do sukcesów.

Arsenal pożegnał Kiwiora. Porto wykupiło Polaka

W sumie reprezentant Polski zagrał w aż 42 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie zapisał mistrzostwo Portugalii. Jeszcze do 30 czerwca Kiwior był "jedynie" wypożyczony z Arsenalu do FC Porto. Portugalczycy mieli jednak opcję wykupu zawodnika i jak się okazało, postanowili z tego skorzystać. Tym samym Kiwior definitywnie rozstaje się z zespołem mistrza Anglii i przenosi się na Półwysep Iberyjski.

O takiej decyzji poinformował klub z Londynu. "Jakub Kiwior dołączył do FC Porto po tym, jak portugalski klub skorzystał z opcji wykupu zawodnika(...). Wszyscy w Arsenalu dziękują Jakubowi za jego wkład w czas spędzony w klubie i życzą mu wszystkiego najlepszego na przyszłość" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez Arsenal w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie klubu.

Według portalu transfermarkt.com, 26-latek kosztował Portugalczyków zaledwie 17 milionów euro, ale to jedynie przypuszczenia, gdyż oficjalnej kwoty wykupu Kiwiora nie poznaliśmy. Tym samym reprezentant Polski będzie miał okazję na występy w Lidze Mistrzów i wraz z FC Porto powalczy o kolejne trofea w Portugalii. Jego zespół ponownie będzie faworytem do zdobycia najważniejszych tytułów w kraju.

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Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jakub Kiwior MIGUEL RIOPA AFP





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