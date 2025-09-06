Od Manchesteru United do Legii Warszawa. Transfer Fergusona zadziwił, potem pojawiły się bolesne plotki

Chiny są modelowym przykładem tego, że bycie krajem potężnym pod względem populacji nie musi przekładać się od razu na bycie futbolową potęgą - chińska kadra narodowa co prawda miała swoje dobre momenty w Pucharze Azji (wicemistrzostwo kontynentu w 1984 i 2004 roku), ale jeśli już spojrzy się na MŚ, to wygląda to blado (jeden występ - w 2002 roku i odpadnięcie po fazie grupowej).

Chińska liga, mimo dynamicznego rozwoju w ostatnich latach, dalej jest trochę postrzegana jako rozgrywki dla (prawie) emerytów z Europy. Z kolei do najsilniejszych lig "Starego Kontynentu" Chińczycy trafiają raczej rzadko. W drużynach z poziomu Premier League na ten przykład była ich dosłownie garstka.

Największy relatywnie sukces spośród nich odniósł Sun Jihai, który zasłynął ponad 130 występami dla Manchesteru City. Bardzo ciekawa historia w całym tym kontekście przytrafiła się jednak również rywalom "Obywateli" zza miedzy.

Dong Fangzhuo: Z Chin, do Manchesteru, Warszawy i z powrotem do Chin

Gdy w styczniu 2004 roku w Manchesterze United zameldował się 18-letni wówczas Dong Fangzhuo, wielu kibiców Manchesteru United miało prawo być zdziwionymi - sir Alex Ferguson twardo jednak obstawiał, że chłopak jest silny i zwrotny. Jego spojrzenie podzielali też niektórzy gracze.

"Był agresywny, szybki, miał świetny strzał. Miał atuty, ale wciąż uczył się gry" - wspomniał w rozmowie z "The Athletic" Darren Fletcher, który dał do zrozumienia, że w tamtym, naprawdę silny MU Fangzhuo trudno było się przebić.

Nieco inne spojrzenie zaprezentował w swojej autobiografii "Kocham tę grę" Patrice Evra. "Zastanawiałem się, kto w ogóle pozwolił mu trenować z pierwszym zespołem. Dong nie mówił po angielsku i było mi go szkoda, ale też nie mogłem mu się dziwić - jak mógł odrzucić szansę gry dla Manchesteru United?" - opisywał Francuz, który dodał, że w szatni panowało przekonanie, iż został ściągnięty, bo MU było popularne w Chinach.

Ostatecznie przez cztery lata trwania umowy z "Czerwonymi Diabłami" dla seniorskiego zespołu Fangzhuo rozegrał tylko trzy spotkania, a częstokroć problemem była dla niego... biurokracja, a konkretnie walka o pozwolenie na pracę na Wyspach. W międzyczasie zaliczył też nienajgorsze wypożyczenie do Royalu Antwerp w Belgii, ale jego kariery w Premier League nic nie było w stanie reanimować.

Na pewien czas wrócił do ojczyzny, a potem, w 2010 roku... związał się krótkotrwałą, półroczną umową z Legią Warszawa. Dla "Wojskowych" zagrał w czterech meczach (dwóch w lidze i dwóch w pucharze), po czym ekipa z Łazienkowskiej podziękowała mu, gdyż nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.

Potem jeszcze dwukrotnie odbijał się od piłki spod szyldu UEFA - w portugalskim Portimonense i ormiańskim SC Mika - a następnie na dobre wrócił do Chin, gdzie zakończył karierę w 2014 roku, w wieku niespełna 30 lat.

Dong Fangzhuo i przedziwne plotki o... operacji plastycznej

Z Fangzhuo - niespełnionym talentem piłkarskim z "Kraju Środka" - wiąże się jeszcze jedna nietypowa historia. Krótko po tym, jak odwiesił buty na kołek, prasa w Hiszpanii i Anglii zaczęła powtarzać historię o tym, jakoby Fangzhuo w swoim kraju wziął udział w reality show, w którym przeszedł operację plastyczną twarzy po to, aby przestać być rozpoznawanym przez kibiców, którzy mieli z niego drwić.

W 2019 roku, w rozmowie z AFP, dawny napastnik postanowił odnieść się do tych spekulacji. "Po prostu zrobili mi wówczas make up" - tłumaczył. "Jeśli przeszedłbym operację plastyczną, to mój obecny wygląd sugerowałby, że zakończyła się ona porażką" - rzucił dodatkowo żartobliwie i z autorionią.

Dong Fangzhuo w wielkiej piłce kariery nie zrobił, ale dał się zapamiętać przez kolegów z boiska jako równy gość - a to też na swój sposób ważne.

