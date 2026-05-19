Niewiarygodne. Angielski klub wykluczony z walki o awans. Powód jest absurdalny
Jan Bednarek minionego lata opuścił Southampton. Polak zamienił angielski klub na portugalskie FC Porto. Miniony sezon był dla "Świętych" całkiem udaną kampanią na zapleczu Premier League. Southampton zajęło czwarte miejsce, które gwarantowało zespołowi walkę o awans do Premier League. Na cztery dni przed meczem finałowym "Święci" zostali ukarani wykluczeniem. Powód jest absurdalny.
Sezon we wszystkich ligach powoli dobiega do końca. W Hiszpanii, Francji, Włoszech oraz Niemczach poznaliśmy już najlepsze drużyny w rywalizacji ligowej. Tylko w Anglii, a konkretnie Premier League sprawa pozostaje kwestią otwartą. O tytuł wciąż walczą ze sobą Arsenal i Manchester City.
Na zapleczu Premier League sprawa rozstrzygnęła się już jakiś czas temu. Rozgrywki Championship wygrało Coventry, a drugie miejsce zajęło Ipswich. Awans do play-offów zapewniły sobie cztery ekipy: Hull City, Milwall, Middlesbrough oraz były klub Jana Bednarka - Southampton.
Koszmar Southampton. Nie zagrają o Premier League
W półfinałach barażów swoje dwumecze wygrało Hull oraz Southampton. Te ekipy miały zmierzyć się ze sobą w finale 23 maja na Wembley. Miały, ale nie zmierzą się. Wynika to z faktu, że została rozstrzygnięta tzw. "spy gate", w której ekipę "Świętych" oskarżono o filmowanie treningów rywali.
Po rozstrzygnięciu sprawy Southampton zostało wykluczone z meczu barażowego. "Niezależna Komisja Dyscyplinarna wykluczyła dziś Southampton z play-offów Sky Bet Championship po tym, jak klub przyznał się do wielokrotnych naruszeń regulaminu EFL dotyczących nieautoryzowanego filmowania treningów innych klubów" - czytamy w komunikacie.
W miejsce dawnego klubu Jana Bednarka w finale na Wembley pojawi się ekipa Middlesbrough. Spotkanie o bezpośredni awans do Premier League w sezonie 2026/2027 odbędzie się 23 maja. "Middlesbrough Football Club z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej. Wierzymy, że to jasny sygnał dla przyszłości naszej gry w kwestii uczciwości sportowej i zachowania" - czytamy w komunikacie Middlesbrough.