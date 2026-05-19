Sezon we wszystkich ligach powoli dobiega do końca. W Hiszpanii, Francji, Włoszech oraz Niemczach poznaliśmy już najlepsze drużyny w rywalizacji ligowej. Tylko w Anglii, a konkretnie Premier League sprawa pozostaje kwestią otwartą. O tytuł wciąż walczą ze sobą Arsenal i Manchester City.

Na zapleczu Premier League sprawa rozstrzygnęła się już jakiś czas temu. Rozgrywki Championship wygrało Coventry, a drugie miejsce zajęło Ipswich. Awans do play-offów zapewniły sobie cztery ekipy: Hull City, Milwall, Middlesbrough oraz były klub Jana Bednarka - Southampton.

Koszmar Southampton. Nie zagrają o Premier League

W półfinałach barażów swoje dwumecze wygrało Hull oraz Southampton. Te ekipy miały zmierzyć się ze sobą w finale 23 maja na Wembley. Miały, ale nie zmierzą się. Wynika to z faktu, że została rozstrzygnięta tzw. "spy gate", w której ekipę "Świętych" oskarżono o filmowanie treningów rywali.

Po rozstrzygnięciu sprawy Southampton zostało wykluczone z meczu barażowego. "Niezależna Komisja Dyscyplinarna wykluczyła dziś Southampton z play-offów Sky Bet Championship po tym, jak klub przyznał się do wielokrotnych naruszeń regulaminu EFL dotyczących nieautoryzowanego filmowania treningów innych klubów" - czytamy w komunikacie.

W miejsce dawnego klubu Jana Bednarka w finale na Wembley pojawi się ekipa Middlesbrough. Spotkanie o bezpośredni awans do Premier League w sezonie 2026/2027 odbędzie się 23 maja. "Middlesbrough Football Club z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej. Wierzymy, że to jasny sygnał dla przyszłości naszej gry w kwestii uczciwości sportowej i zachowania" - czytamy w komunikacie Middlesbrough.

