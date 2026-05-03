"Nasze myśli i modlitwy są z nim". Alex Ferguson wywieziony karetką ze stadionu

"Sir Alex Ferguson został dziś po południu przewieziony do szpitala z Old Trafford po tym, jak poczuł się źle. Chociaż badania są prewencyjne, nasze myśli i modlitwy są z nim w tej chwili" - czytamy w krótkim komunikacie zamieszczonym na platformie X przez serwis Football Away Days.

Służby medyczne pojawiły się przy szkockim szkoleniowcu błyskawicznie, gdy tylko zgłosił niedyspozycję. Incydent miał miejsce krótko przed niedzielnym szlagierem Premier League: MU - Liverpool. Na trybunach zapanowało ogromne poruszenie.

Sir Alex Ferguson hospitalizowany. Lekarze uspokajają, wyniki badań nie budzą niepokoju

84-latek cały czas pozostawał przytomny. Bezzwłocznie przewieziono go karetką do szpitala. Tam został poddany kompleksowym badaniom. Jak informują brytyjskie media, jego stan pozostaje stabilny.

Przed siedmioma laty Ferguson przeszedł udar krwotoczny. Przeszedł wówczas operację ratującą życie. W pewnym momencie jego stan określano jako krytyczny. Kilka miesięcy później Szkot gościł już na meczu MU, widownia witała go długą owacją na stojąco.

Ferguson to żywa legenda futbolu, szczególnie hołubiona w Manchesterze. Funkcję menedżera "Czerwonych Diabłów" pełnił przez ponad ćwierć wieku (1986-2013). W tym czasie sięgnął z zespołem po 38 trofeów, w tym dwa klubowe Puchary Europy i 13 tytułów mistrza Anglii.

W 2012 roku przed Old Trafford odsłonięto jego pomnik. Ferguson nosił już wtedy tytuł szlachecki "sir" nadany przez królową Elżbietę II. Do ubiegłego roku pełnił rolę oficjalnego ambasadora MU.

Tymczasem w hicie kolejki "Red Devils" pokonali Liverpool 3:2. Dzięki wygranej umocnili się na trzecim miejscu w tabeli i są już pewni startu w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów.

