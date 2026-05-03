"Nasze myśli i modlitwy są z nim". Alex Ferguson wywieziony karetką ze stadionu

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Sir Alex Ferguson zasłabł w niedzielne popołudnie, krótko przed meczem Manchester United - Liverpool FC. Legendarny trener MU został zabrany z Old Trafford przez karetkę i trafił do szpitala. Jak czytamy w pojawiających się komunikatach, życiu 84-letniego szkoleniowca nie zagraża niebezpieczeństwo. Incydent wywołał jednak falę zaniepokojenia.

Sir Alex Ferguson w okularach, garniturze i czerwonym krawacie siedzi na stadionie, trzyma papierową torebkę z przekąską.
Sir Alex FergusonOli ScarffAFP

"Sir Alex Ferguson został dziś po południu przewieziony do szpitala z Old Trafford po tym, jak poczuł się źle. Chociaż badania są prewencyjne, nasze myśli i modlitwy są z nim w tej chwili" - czytamy w krótkim komunikacie zamieszczonym na platformie X przez serwis Football Away Days.

Służby medyczne pojawiły się przy szkockim szkoleniowcu błyskawicznie, gdy tylko zgłosił niedyspozycję. Incydent miał miejsce krótko przed niedzielnym szlagierem Premier League: MU - Liverpool. Na trybunach zapanowało ogromne poruszenie.

Potwierdzają się doniesienia ws. Pietuszewskiego. Po mistrzostwie wraca do kraju

Sir Alex Ferguson hospitalizowany. Lekarze uspokajają, wyniki badań nie budzą niepokoju

84-latek cały czas pozostawał przytomny. Bezzwłocznie przewieziono go karetką do szpitala. Tam został poddany kompleksowym badaniom. Jak informują brytyjskie media, jego stan pozostaje stabilny.

Przed siedmioma laty Ferguson przeszedł udar krwotoczny. Przeszedł wówczas operację ratującą życie. W pewnym momencie jego stan określano jako krytyczny. Kilka miesięcy później Szkot gościł już na meczu MU, widownia witała go długą owacją na stojąco.

Zobacz również:

Luka Modrić
Serie A

Dramat Luki Modricia. Lekarze są gotowi. "Za kilka godzin rekonstrukcja twarzy"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Ferguson to żywa legenda futbolu, szczególnie hołubiona w Manchesterze. Funkcję menedżera "Czerwonych Diabłów" pełnił przez ponad ćwierć wieku (1986-2013). W tym czasie sięgnął z zespołem po 38 trofeów, w tym dwa klubowe Puchary Europy i 13 tytułów mistrza Anglii.

W 2012 roku przed Old Trafford odsłonięto jego pomnik. Ferguson nosił już wtedy tytuł szlachecki "sir" nadany przez królową Elżbietę II. Do ubiegłego roku pełnił rolę oficjalnego ambasadora MU.

Tymczasem w hicie kolejki "Red Devils" pokonali Liverpool 3:2. Dzięki wygranej umocnili się na trzecim miejscu w tabeli i są już pewni startu w zasadniczej fazie Ligi Mistrzów. Relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

Zobacz również:

Gianni Infantino, szef FIFA
Piłka nożna

Chcieli na mundialu Polskę. Oto ostateczna decyzja. Szef FIFA uroczyście ogłasza

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
starszy mężczyzna w okularach i garniturze z niebieskim krawatem, uśmiechnięty i machający ręką, siedzi w tłumie ludzi
Sir Alex FergusonPETER POWELL AFP
Starszy mężczyzna w okularach, ubrany w elegancki płaszcz i czerwoną krawatę, siedzi na niebieskim stadionowym krześle, uśmiechając się i rozmawiając z osobą obok.
Sir Alex FergusonConor MolloyAFP
Matty Cash: Dorastałem tutaj, więc zawsze mam dobre wspomnienia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja