Największe oszustwo w historii piłki? Jak amator okpił klub z Premier League

Urodzony w roku 1965 w Dakarze, stolicy Senegalu, Ali Dia relatywnie późno rozpoczął swoją karierę piłkarską, a przynajmniej jej najwcześniejsze ślady prowadzą nas do momentu, w którym miał on mniej więcej 23 lata.

Był on wówczas zawodnikiem występującego na poziomie francuskiej Ligue 2 AS Beauvais, a następnie wiązał się też m.in. z CL Dijon czy ES La Rochelle, po czym zawędrował on do ligi fińskiej czy na zaplecze niemieckiej Bundesligi, do VfB Lubeck.

W oficjalnych meczach nie grał dużo, natomiast z czasem nauczył się "sprzedawać" swoją postać. Co najmniej od 1995 roku twierdził on, że jest kuzynem George'a Weaha, co w jednym z wywiadów potwierdził jego kolega z zespołu FinnPa, Kalle Lehtinen. A tego typu nazwisko otwierało wówczas naprawdę wiele drzwi.

George Weah w połowie lat 90. był wielką piłkarską gwiazdą, zawodnikiem Milanu i zdobywcą Złotej Piłki. Co prawda urodził się on w Monrovii, stolicy Liberii, którą od rodzinnego dla Dii Dakaru dzieliło ok. 1800 km, ale najwyraźniej nie wszystkim ten fakt zapalał czerwoną lampkę w głowie.

"Kuzyn Weaha" w Southampton. Ali Dia na fałszu dotarł aż do poziomu Premier League

Swoistym majstersztykiem ze strony Dii było to, czego dokonał w roku 1996. Wówczas to bliżej niesprecyzowana postać - najprawdopodobniej jeden z kolegów Senegalczyka - zdołał przeprowadzić rozmowę z Graeme'em Sounessem, świeżo upieczonym trenerem Southampton F.C., w trakcie której podał się za Weaha i mocno zachwalał swojego "kuzyna", wskazując m.in. na to, że rzekomo miał on grać dla Paris Saint-Germain i być reprezentantem drużyny narodowej. Oczywiście nic z tego nie było prawdziwe.

Mimo to Souness połknął haczyk, ale na szczęście "Święci" zaproponowali Dii asekuracyjnie jedynie miesięczny kontrakt. To jednak wystarczyło, by Premier League obejrzała jeden z najbardziej abstrakcyjnych debiutów w swoich dziejach.

23 listopada 1996 roku Southampton podjął na nieistniejącym już dziś stadionie The Dell ekipę Leeds United. Gdy mijało już mniej więcej około 30 minut gry kontuzji doznał Matthew Le Tissier - już wówczas postać niezwykle istotna dla "The Saints", a dziś mająca status absolutnej legendy tej ekipy. Jego miejsce zajął właśnie Dia i... jak można się spodziewać, niespecjalnie popisał się swoimi umiejętnościami.

Odstawał on wyraźnie poziomem od reszty futbolistów obecnych na boisku - i to do tego stopnia, że Souness postanowił go jeszcze przed końcowym gwizdkiem zdjąć z boiska - dokładnie w 85. minucie, kiedy to za "reprezentanta Senegalu" na murawie zameldował się Ken Monkou. Southampton ostatecznie przegrał tamto spotkanie 0:2 po golach strzelonych w 82. i 89. minucie.

Po końcowym gwizdku Graeme Souness w rozmowie z Sky Sports tłumaczył się w dosyć nietypowy sposób z tego co zaszło. "Gość trenował z nami przez tydzień i pokazał na treningach, że jest energiczny i bystry. Chcieliśmy wystawić go w środku tygodnia w meczu rezerw przeciwko rezerwom Arsenalu, ale nie mogliśmy, bo pogoda była tak zła, że nie daliśmy rady go wpuścić" - opowiadał.

Nie poradził sobie dziś dobrze, nie pokopał za dużo piłki, ale nie był jedynym, który sobie dziś nie radził

Pożegnanie ze "Świętymi" i wyjście z piłkarskiego raju. Dia przyłapany (niemal na gorącym uczynku)

Kolejnej szansy już nie było - i tak krótki kontrakt został rozwiązany przedwcześnie po zaledwie dwóch tygodniach, a Dia trafił do Gateshead F.C. Ostatecznie brytyjskie media ujawniły wielką mistyfikację, jakiej dokonał zawodnik - zawodnik, który już do końca życia może opowiadać, że ma za sobą przygodę w Premier League. Krótką, bo krótką, ale jednak.

Ali Dia zakończył swoją karierę w roku 1997, zaliczając jeszcze epizod w Spennymoor United. Do dziś dla wielu jego historia jest przykładem największego oszustwa w dziejach futbolu.

George Weah AFP

piłka nożna Adobe Stock