Najpierw Bednarek, a teraz Cash. Pilne wieści o Polaku. Kluczowe wyniki badań

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Matty Cash nie zaliczy środowego meczu Premier League do udanych. Jego Aston Villa została rozbita przez Chelsea 4:1, a on sam rozegrał zaledwie 45 minut. Na pomeczowej konferencji trener zespołu przyznał, dlaczego Cash nie wyszedł na drugą połowę. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli.

Matty Cash kontuzjowany. Trener Aston Villa o wszystkim powiedział
Matty Cash kontuzjowany. Polak musi przejść dokładne badaniaJUSTIN TALLISAFP

Mecz Aston Villa - Chelsea Londyn to był hit 29. kolejki Premier League. Gospodarze już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie za sprawą gola Douglasa Luiza. Później dominowali goście, którzy ostatecznie triumfowali 4:1. Bohaterem został Joao Pedro, który ustrzelił hat-tricka.

45 minut Casha. Polak opuścił boisko z kontuzją

Polscy kibice zwracali uwagę Matty'ego Casha, który wystąpił tylko w pierwszej połowie i miał na swoim koncie żółtą kartkę. Trener Unai Emery postanowił więc już w przerwie ściągnąć go z boiska.

Boniek nie ma wątpliwości. Kluczowe pięć dni. "Powiedzmy szczerze"

Wyglądało na to, że francuski szkoleniowiec nie chciał ryzykować czerwonej kartki, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Portal "birminghammail.co.uk" poinformował, że Cash został zmieniony z powodu urazu.

Miał pewne problemy z łydką. Sprawdzimy to dokładnie, gdy zrobimy w czwartek rentgen. Mam nadzieję, że to nie będzie długa przerwa
powiedział po meczu Emery.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo może potrwać ewentualna przerwa Casha. Kontuzja Polaka budzi niepokój nie tylko w Birmingham, ale także w Polsce. Tym bardziej, że już niedługo reprezentację czekają baraże o awans na piłkarskie mistrzostwa świata 2026. 26 marca "Biało - Czerwoni" zagrają na PGE Narodowym z Albanią, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później zmierzą się na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja.

Uraz Casha to nie jedyny problem Jana Urbana na trzy tygodnie przed najważniejszymi meczami w tym roku. Kontuzjowany jest także Jan Bednarek, który w ostatnim meczu FC Porto nabawił się stłuczenia żeber.

Zobacz również:

Jan Bednarek podczas meczu ze Sportingiem
Reprezentacja

"Oprawca" Bednarka na ustach Portugalczyków. Huczy w całym kraju, to nie koniec

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Piłkarz w bordowo-niebieskim stroju podczas meczu koncentruje się na prowadzeniu piłki na murawie stadionu, w tle widać trybuny z kibicami.
Drużyna Matty'ego Casha straciła punkty w meczu z EvertonemMANJIT NAROTRAAFP
Piłkarz ubrany w czarną koszulkę z logo Betano wykonuje gest skierowania rąk do ust, prawdopodobnie w geście emocjonalnym, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Matty CashAndy BuchananAFP
Matty Cash
Matty CashAFP
Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja