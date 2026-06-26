Nagły zwrot ws. Łukasza Fabiańskiego. To będzie ostateczny koniec

Poprzedni sezon był dla Łukasza Fabiańskiego wyjątkowo pechowy. Byłego reprezentanta Polski ominęły przygotowania do nowego sezonu, bowiem jego umowa z West Ham United wygasła. W obliczu fatalnej formy bramkarzy oraz niepewnej sytuacji zdrowotnej działacze "Młotów" podjęły we wrześniu decyzję, by ponownie sięgnąć po Polaka.

Z wielkiego powrotu finalnie wyszły nici. Fabiański zagrał w tylko jednym spotkaniu drużyny młodzieżowej, a w trakcie sezonu zmagał się z bolesnym urazem pleców. Na domiar złego jego drużyna fatalny sezon zakończyła na 18. pozycji, co oznacza relegację z Premier League.

10 czerwca West Ham United ostatecznie ogłosił zakończenie współpracy z Polakiem. Nie oznacza to jednak całkowitego rozstania z londyńskim klubem. Jak informuje "The Athletic" 41-latek bardzo chętnie pozostałby w klubie w nowej roli.

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Brytyjczycy informują, że Fabiański zaoferował się władzom West Ham United jako trener bramkarzy w ich akademii. Polak tym samym jasno pokazuje swoje przywiązanie do klubu, jak i miasta w którym mieszka z rodziną od wielu lat.

To właśnie kwestie rodzinne sprawiły, że Fabiański rok temu zdecydowanie odrzucił opcję powrotu do ojczyzny i gry w Legii Warszawa. - Priorytetem jest dla mnie syn, jego rozwój w szkole, jego koledzy, przyjaciele, całe otoczenie. On się tam urodził, spędził pierwsze lata nauki właśnie tam. Ten system edukacji dość mocno różni się od tego, który mamy w Polsce, więc przenosiny mogłyby być dla niego dużą zmianą - może nawet zbyt dużym ryzykiem, którego po prostu nie chcielibyśmy podejmować - odpowiedział Fabiański w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Rozpoczęcie pracy w akademii West Hamu z automatu sprawi, że Łukasz Fabiański ostatecznie zakończy karierę sportową. Sam zainteresowany na łamach "WP SportoweFakty" wspominał, że widziałby się w roli mentora pracującego z młodzieżą.

- Przy pierwszej drużynie raczej nie, ale praca w akademii West Hamu na pewno bardzo by mnie interesowała. Rolę mentora lub trenera młodzieży uważam za bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że potrzebuję oddechu od dużej piłki. Na najwyższym poziomie funkcjonuję już ponad dwadzieścia lat. Chciałbym "zluzować", a nie dodawać sobie obciążeń. Rozmawiałem z osobami ze sztabu West Hamu i wiem, że to bardzo wymagająca i intensywna praca - opowiadał polski bramkarz.

Fabiański na Wyspy Brytyjskie wyjechał w 2007 roku przechodząc z Legii Warszawa do Arsenalu. Później reprezentował również barwy Swansea, aż wreszcie w 2018 roku trafił do West Hamu. Polak największe sukcesy odnosił z "Kanonierami" - występował w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz mógł celebrować zdobycie Pucharu Anglii. Z West Hamem z kolei w 2023 sięgnął po Ligę Konferencji.

W seniorskiej reprezentacji Polski Fabiański zagrał 57 spotkań. Z "biało-czerwonymi" pojechał na mistrzostwa świata w 2006 oraz 2018 roku, a także mistrzostwa Europy w 2008, 2016 i 2020 roku. Z Euro rozgrywanego w 2012 roku w naszym kraju wyeliminowała go kontuzja.

Łukasz Fabiański Bradley Collyer East News

Łukasz Fabiański MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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