Sir Alex Ferguson opuścił Manchester United w 2013 roku. Minęło już niemal 13 lat, a klub z Old Trafford nadal szuka szkoleniowca, który potrafiłby przywrócić "Czerwone Diabły" na piłkarski szczyt. Jak dotąd bezskutecznie.

Do tej pory trenerów stałych lub tymczasowych po Alexie Fergusonie było aż dziesięciu: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy i Ruben Amorim.

Wielu kibiców Manchesteru United zgodziłoby się pewnie z tym, że gdyby trzeba było wybrać najlepszego z nich, byłby to Ole Gunnar Solskjaer. Mocnym kandydatem byłby również Jose Mourinho, który potrafił zająć miejsce w czołówce i zdobyć europejskie trofeum.

Solskjaer był jednak trenerem, który po odejściu Jose Mourinho potrafił całkowicie odmienić drużynę. Nagle Manchester United zaczął grać jak z nut. Wygrywać mecze i iść w odpowiednim kierunku, co dla kibiców było niezwykle miłą odmianą po schyłkowej fazie kadencji Mourinho, która nie należała do najprzyjemniejszych okresów w historii klubu.

Solskjaer od marca 2019 roku do listopada 2021 roku. Poprowadził drużynę w 149 meczach. Teraz dziennik Manchester Evening News podaje, że możliwy jest wielki powrót.

Norweg rzekomo jest chętny na ponowne objęcie Manchesteru United. Znalazł się wśród kandydatów na tymczasowych trenerów obok: Ruuda van Nistelrooya, Kierana McKenny, Garetha Southgate'a, Michaela Carricka i Darrena Fletchera.

Ole Gunnar Solskjaer nadal cieszy się dużą sympatią i sentymentem wśród kibiców Manchesteru United. Zapracował sobie na to głównie jako piłkarz i dziś cieszy się statusem legendy klubu z Old Trafford.

Solskjaer rozegrał dla Manchesteru United 366 meczów. Zdobył 126 goli i był znany z tego, że często trafiał do siatki po wejściu z ławki rezerwowych. Z "Czerwonymi Diabłami" wygrał m.in. sześć tytułów mistrzowskich oraz Ligę Mistrzów.

To właśnie on w 1999 roku zdobył gola, który dał zwycięstwo Manchesterowi United nad Bayernem Monachium w finale Ligi Mistrzów na Camp Nou. Do dziś ten mecz uchodzi za jeden z najlepszych finałów Champions League w historii. Do 90. minuty Bawarczycy prowadzili 1:0, ale w doliczonym czasie Teddy Sheringham i Ole Gunnar Solskjaer zdobyli po bramce i odwrócili losy spotkania.

