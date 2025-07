Mistrzowie Anglii rozbijają bank, już ogłosili wielki transfer. Hit za prawie 100 mln

Marcus Rashford wypożyczony z Man Utd do Barcelony AP © 2025 Associated Press

Środkowy napastnik w poprzednim sezonie zdobył dla "Orłów" łącznie 22 gole i dołożył do tego 12 asyst. Choć jest wciąż relatywnie młody (ma 23 lata), to ma za sobą już niemałe doświadczenie - przed Eintrachtem reprezentował on też m.in. barwy Paris Saint-Germain.

Ciekawe informacje w sprawie gracza przekazał również Fabrizio Romano - według włoskiego dziennikarza Liverpool za Ekitike wydał jak na razie 80 mln euro kwoty podstawowej, natomiast w jego kontrakcie ma znajdować się też zapis dotyczący ok. 10 mln euro łatwo osiągalnych zmiennych oraz 5 mln euro zmiennych nieco trudniejszych do osiągnięcia. "The Reds" mogą więc zapłacić końcowo kwotę wynoszącą nawet 95 mln euro, co bez dwóch zdań jest niebagatelnym wydatkiem.