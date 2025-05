Mistrzowie Anglii polegli. Pięć goli i zwrot akcji w poniedziałkowy wieczór

Liverpool 27 kwietnia po pięciu latach zdobył mistrzostwo Anglii, swoje 20. w historii, wyrównując rekordowe osiągnięcie Manchesteru United. Wygrał wtedy z Tottenhamem 5:1. Od tamtego momentu nie wygrał już żadnego meczu, choć prawdą jest, że już ani jednego nie musi. Z Pucharu Anglii i Champions League odpadł już wcześniej, więc ostatnie spotkania dla "The Reds" są prawie jak sparingi. Do porażki z Chelsea i remisu z Arsenalem w poniedziałkowy wieczór doszła przegrana z Brighton .

Mohamed Salah walczy o Złotego Buta. W poniedziałek sobie nie pomógł

To będzie mecz ostatniej szansy na Złotego Buta dla Mohameda Salaha. Dziś nie trafił do pustej bramki z ośmiu metrów. Będzie potrzebował dwóch goli przeciwko Palace, by wyprzedzić liderującego Viktora Gyokeresa. W grze jest jeszcze Kylian Mbappe, któremu do przegonienia snajpera Sportingu brakuje tylko jednej bramki. Z racji tego, że liga portugalska już się zakończyła, szykuje się więc sobotnio-niedzielny korespondencyjny pojedynek na linii Liverpool - Madryt.