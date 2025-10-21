Media: Koniec negocjacji. Wyjaśniła się przyszłość Matty'ego Casha. Już wszystko jasne

W ostatnim czasie Matty Cash przeżywał naprawdę wspaniały okres w reprezentacji Polski. Prawy obrońca Aston Villa przede wszystkim zdobył gola w meczu z reprezentacją Holandii.

Tamto trafienie dało reprezentacji Polski bardzo cenny punkt w fazie grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata. Była to jednak tylko ozdoba dla ogólnej dobrej postawy Casha w narodowych barwach.

Matty Cash na zmianie Michała Probierza na Jana Urbana zyskał bez wątpienia bardzo dużo. W klubie reprezentant Polski również radzi sobie całkiem nieźle, czego najlepszym dowodem są wieści przekazane przez Fabrizio Romano.

Cash na dłużej w Aston Villa. Romano dzieli się przełomowymi wieściami ws. przyszłości reprezentanta Polski

Włoski dziennikarz newsowy poinformował, że Matty Cash doszedł już do porozumienia ze swoim obecnym klubem ws. podpisania nowego kontraktu. Na jego mocy reprezentant Polski pozostanie w klubie z Birmingham do końca sezonu 2028/29.

To jednak nie koniec wieści. W kontrakcie Matty'ego Casha miałaby znaleźć się również opcja przedłużenia umowy jeszcze o kolejny sezon. Taka propozycja to najlepszy dowód na to, że w Aston Villa, czyli w jednym z największych klubów w Premier League, bardzo ceni się z reprezentanta Polski.

W tym sezonie Matty Cash jest absolutnie podstawowym zawodnikiem w drużynie Unaia Emery'ego. W barwach klubowych w tym sezonie reprezentant Polski rozegrał już 11 spotkań i zdobył w nich jednego gola.

