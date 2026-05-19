Media: Guardiola odchodzi z City, wstrząs w Premier League. Padło nazwisko następcy, w Anglii wrze

Manchester City po marcowym triumfie w Pucharze Ligi dorzucił niedawno również do swej gabloty Puchar Anglii wywalczony po pokonaniu Chelsea 1:0. W dalszej perspektywie "The Citizens" mają przed sobą zaś ostatnią prostą walki o mistrzostwo kraju, a tymczasem wokół drużyny zrobiło się naprawdę gorąco.

W poniedziałkowy wieczór "Daily Mail", a w ślad za nim inne brytyjskie media, podało, że Pep Guardiola, wieloletni menedżer "The Citizens", po sezonie ma odejść ze swojego stanowiska, tym samym nie wypełniając swego obowiązującego do 2027 r. kontraktu. Niemalże jednocześnie padło też nazwisko jego potencjalnego następcy.

Enzo Maresca następcą Pepa Guardioli? W City znają go doskonale

Jak wskazali dziennikarze "The Athletic" David Ornstein i Sam Lee schedę po Guardioli ma przejąć Enzo Maresca, zresztą przewijający się w domniemaniach o następcy 55-latka już od dłuższego czasu. Dla Mareski nie byłaby to zresztą pierwsza przygoda na Etihad.

Włoch w przeszłości pracował już w młodzieżówce MC, a ponadto pełnił też rolę asystenta Pepa Guardioli w sezonie 2022/2023. Wydaje się więc być on wręcz naturalnym kontynuatorem kursu, jaki obrał Hiszpan. Do tego ma jeszcze jedną istotną zaletę - jest na ten moment wolnym agentem.

Enzo Maresca bowiem jeszcze do niedawna był głównym sternikiem londyńskiej Chelsea, ale ta odprawiła go z kwitkiem wraz z początkiem roku. Jego miejsce zajął ostatecznie Liam Rosenior, który... nie zagrzał długo miejsca wśród "The Blues" i również nie prowadzi już tego klubu.

Menedżer z Italii ma więc jeszcze sporo do udowodnienia w Premier League.

Premier League. City wciąż walczy o potrójną koronę

Zmagania w angielskiej ekstraklasie tymczasem zmierzają ku swemu wielkiemu zakończeniu, a kwestia tytułu mistrzowskiego wciąż jest niepewna. Manchester City, mając do rozegrania jeszcze dwa mecze, z Bournemouth i Aston Villą, traci do liderów tabeli, Arsenalu, pięć punktów. Wszystko rozstrzygnie się więc niemalże o włos...

Pep Guardiola PAUL ELLIS AFP

Josep Guardiola AFP

Enzo Maresca ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

