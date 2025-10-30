Partner merytoryczny: Eleven Sports

Matty Cash na liście z Haalandem, Polak doceniony. Jan Urban może czuć dumę

Rafał Sierhej

Matty Cash przed startem tego sezonu był przez kibiców Aston Villi kwestionowany, a jego przyszłość była bardzo niepewna. Ostatnie Polak został w klubie, a jego forma jest bardzo dobra, co owocuje efektami także poza boiskiem. Premier League ogłosiło bowiem, że Cash znalazł się w gronie piłkarzy nominowanych do tytułu zawodnika miesiąca w całej lidze obok, choćby Erlinga Haalanda.

Matty Cash
Matty CashSimon Stacpoole/OffsideGetty Images

Matty Cash jeszcze kilka miesięcy temu był mocno niepewny swojej przyszłości. Wśród kibiców Aston Villi można było bowiem odczuć, że niekoniecznie widzą oni Polaka w swoich barwach. Pojawiały się także plotki o tym, że prawy obrońca naszej kadry może opuścić zespół z Villa Park.

Ostatecznie 28-latek został w zespole i jest niekwestionowanym pierwszym wyborem na prawej obronie, a jego forma, także w reprezentacji Polski, może naprawdę imponować. Po nieco trudniejszym czasie przyszedł okres, w którym Cash odżył i prezentuje się naprawdę znakomicie na boiskach angielskiej Premier League.

Cash nominowany przez Premier League. Wielkie wyróżnienie

Chodzi zarówno o zadania defensywne, jak i kontrybucję w ofensywnej grze zespołu. Październik w wykonaniu Casha był naprawdę udany, a jego ukoronowaniem śmiało może zostać nazwany występ z Manchesterem City w dziewiątej serii gier Premier League. Defensor strzelił gola z dystansu, a jego drużyna wygrała 1:0.

Świetna forma polskiego zawodnika nie umknęła władzom ligi. Te doceniły reprezentanta naszego kraju, nominując go do tytułu zawodnika miesiąca w całych rozgrywkach. "Trzy nominacje do nagród Premier League za październik. Unai Emery - trener miesiąca, Matty Cash - zawodnik miesiąca, Emi Buendia - gol miesiąca" - czytamy na profilu Aston Villi.

Warto zwrócić uwagę na to, kto oprócz Casha jest nominowany do tej nagrody. W tym gronie znaleźli się bowiem: Erling Haaland, Bruno Guimaraes, Bryan Mbeumo, Eli Kroupi, Nordi Mukiele, Igor Thiago oraz Jurrien Timber. W sierpniu wygrał Jack Grealish, a we wrześniu Erling Haaland.

Polsat SportPOLSAT BOX GO
Trener w garniturze rozmawia z piłkarzem reprezentacji Polski ubranym w biały strój z czerwonymi akcentami, na tle kibiców w pomarańczowych barwach.
Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
Polski piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 2, uśmiechnięty, biegnący po murawie podczas meczu piłkarskiego, drugi zawodnik widoczny jest w tle.
Matty Cash w meczu Holandia - PolskaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Erling Haaland (pierwszy z lewej) i jego koledzy z Manchesteru City
Erling Haaland (pierwszy z lewej) i jego koledzy z Manchesteru CityDAVID CLIFF / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP

