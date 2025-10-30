Matty Cash na liście z Haalandem, Polak doceniony. Jan Urban może czuć dumę
Matty Cash przed startem tego sezonu był przez kibiców Aston Villi kwestionowany, a jego przyszłość była bardzo niepewna. Ostatnie Polak został w klubie, a jego forma jest bardzo dobra, co owocuje efektami także poza boiskiem. Premier League ogłosiło bowiem, że Cash znalazł się w gronie piłkarzy nominowanych do tytułu zawodnika miesiąca w całej lidze obok, choćby Erlinga Haalanda.
Matty Cash jeszcze kilka miesięcy temu był mocno niepewny swojej przyszłości. Wśród kibiców Aston Villi można było bowiem odczuć, że niekoniecznie widzą oni Polaka w swoich barwach. Pojawiały się także plotki o tym, że prawy obrońca naszej kadry może opuścić zespół z Villa Park.
Ostatecznie 28-latek został w zespole i jest niekwestionowanym pierwszym wyborem na prawej obronie, a jego forma, także w reprezentacji Polski, może naprawdę imponować. Po nieco trudniejszym czasie przyszedł okres, w którym Cash odżył i prezentuje się naprawdę znakomicie na boiskach angielskiej Premier League.
Cash nominowany przez Premier League. Wielkie wyróżnienie
Chodzi zarówno o zadania defensywne, jak i kontrybucję w ofensywnej grze zespołu. Październik w wykonaniu Casha był naprawdę udany, a jego ukoronowaniem śmiało może zostać nazwany występ z Manchesterem City w dziewiątej serii gier Premier League. Defensor strzelił gola z dystansu, a jego drużyna wygrała 1:0.
Świetna forma polskiego zawodnika nie umknęła władzom ligi. Te doceniły reprezentanta naszego kraju, nominując go do tytułu zawodnika miesiąca w całych rozgrywkach. "Trzy nominacje do nagród Premier League za październik. Unai Emery - trener miesiąca, Matty Cash - zawodnik miesiąca, Emi Buendia - gol miesiąca" - czytamy na profilu Aston Villi.
Warto zwrócić uwagę na to, kto oprócz Casha jest nominowany do tej nagrody. W tym gronie znaleźli się bowiem: Erling Haaland, Bruno Guimaraes, Bryan Mbeumo, Eli Kroupi, Nordi Mukiele, Igor Thiago oraz Jurrien Timber. W sierpniu wygrał Jack Grealish, a we wrześniu Erling Haaland.