Matty Cash na celowniku rewelacji Premier League. To byłby hit

Michał Chmielewski

Wszystko wskazuje na to, że pod wodzą Jana Urbana reprezentacja Polski wróci do gry w systemie z czwórką obrońców. To świetne wieści m.in. dla Matty'ego Casha, który w Aston Villi występuje na prawej defensywie. W środowy poranek dziennik "The Athletic" przekazał najnowsze wieści ws. 28-latka. Niewykluczone, że lada moment może on zmienić pracodawcę.

Matty Cash
Matty CashAFP

Do tej pory Matty Cash rozegrał w reprezentacji Polski 19 spotkań. Można spodziewać się, że liczba ta w najbliższej przyszłości znacznie wzrośnie. Michał Probierz - nie wiedzieć czemu - niezbyt chętnie stawiał na defensora wychowanego w Anglii. To powinno zmienić się pod wodzą Jana Urbana.

Od pięciu lat Cash jest zawodnikiem Aston Villi. W 2020 roku klub z Birmingham wykupił go z Nottingham Forest, za niecałe 16 milionów euro. Do tej pory nasz kadrowicz rozegrał w drużynie z Villa Park 181 spotkań. Strzelił w nich dziesięć goli i zanotował 12 asyst.

Polsat SportPolsat Sport

Co za wieści ws. Matty'ego Casha. Klub Premier League zaciera ręce

W pierwszej kolejce nowego sezonu Premier League 28-latek rozegrał pełne spotkanie przeciwko Newcastle (0:0), w którym zaprezentował się naprawdę solidnie. Unai Emery ufa reprezentantowi Polski, jednak być może za moment będzie musiał stawiać na innych defensorów.

A to dlatego, że ściągnięciem Casha interesuje się... wspomniane Nottingham Forest. Takie informacje przekazali dziennikarze "The Athletic". "28-latek jest jednym z faworytów Forest, który chce wzmocnić prawą stronę obrony. Klub zabiega również o pozyskanie Rico Lewisa z Manchesteru City" - czytamy.

    Odnotowano również, że umowa naszego kadrowicza z Aston Villą wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a "w ostatnich miesiącach toczyły się dyskusje na temat przedłużenia jego pobytu w klubie".

    W najbliższych dniach okaże się, czy Matty Cash zdecyduje się na powrót do Nottingham. Jego wartość rynkowa obecnie oscyluje w granicach 25 milionów euro. W koszulce "The Reds" w przeszłości łącznie zagrał 141 razy.

    Zdaniem "The Athletic" problemem może być oczekiwana przez piłkarza pensja, jednak i tak byłaby to bardziej budżetowa alternatywa niż zawodnik Manchesteru City. "Jego pensja mogłaby stanowić wyzwanie dla Forest, ale byłby tańszym i wszechstronnym pakietem niż Lewis, który zażądałby znacznie wyższej kwoty i który w weekend publicznie oświadczył, że chciałby pozostać w City" - odnotowano. W poprzednim sezonie Nottingham Forest zakończyło rywalizację w Premier League na 7. miejscu, choć drużyna długo utrzymywała się w pierwszej piątce.

    Matty Cash, Finlandia - Polska
    Matty Cash, Finlandia - PolskaMarcin Karczewski / PressFocus / NEWSPIX.PLNewspix.pl
    Matty Cash
    Matty CashGrzegorz WajdaReporter
    Matty Cash
    Matty CashIbrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

