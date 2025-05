Marcin Wasilewski wrócił do Premier League. Niespodziewane sceny z udziałem Polaka

Ten sezon Premier League kończy się dla Leicester City spadkiem do Championshp. Losy drużyny z King Power Stadium przesądziły się już w niedzielę 20 kwietnia, kiedy przegrała 0:1 z Liverpoolem. Nie pomogło nawet zatrudnienie Ruuda van Nisterloya, którym miał dźwignąć zespół. "Lisy" po roku spędzonym w elicie ponownie będą występowały na zapleczu, a zespołowi w walce o powrót tym razem nie pomoże już Jamie Vardy, który 13 latach zdecydował się odejść. Pełen emocji mecz z Ipshwich śledził Marcin Wasilewski, który nawet miał okazję do tego, by ponownie wyjść boisko. Reklama

Reklama Bartosz Kwolek: Dla mnie Patryk Łaba jest ewenementem na skalę światową / Polsat Sport / Polsat Sport

Marcin Wasilewski wrócił na murawę stadionu Leicester. Powód tego był szczególny

To nie pierwszy raz, kiedy Marcin Wasilewski wraca na King Power Stadium. Polak jest tam bardzo szanowaną i pamiętaną postacią. W tym klubie występował przez cztery sezony w latach 2013-2017 i wywalczył z nim awans do Premier League w sezonie 2013/2014, a także historyczne, pierwsze dla Leicester mistrzostwo kraju. Były reprezentant Polski tym razem wrócił na obiekt "Lisów" by pożegnać Jamiego Vardy'ego, z którym miał dość bliskie relacje w trakcie swojego pobyty w tym zespole.

Oprócz Wasilewskiego z tej okazji na meczu z Ipswich pojawiło się kilku innych byłych zawodników Leicester, którzy dzielili szatnię z Vardym i utworzyli dla niego wyjątkowy szpaler.

Od 2012 roku Vardy rozegrał dla Leicester równe 500 spotkań, w który zdobył 200 bramek i zanotował 71 asyst. To w tej drużynie osiągnął szczyt swojej kariery. Nie tylko zdobył mistrzostwo Anglii, ale także wygrał krajowy Puchar i Superpuchar. Zostawał też królem strzelców Premier League w sezonie 2019/2020 i przede wszystkim zapracował sobie na powołanie do reprezentacji Anglii, w której wystąpił 26 razy. W 2016 roku wybrano go nawet angielskim piłkarzem roku. Reklama

Na razie wciąż nie wiadomo, gdzie będzie występował 38-letni napastnik. W ostatnich dwóch sezonach na poziomie Premier League już nie błyszczał tak formą. W kampanii 2022/2023 zdobył ledwie trzy bramki, a w obecnej dziewięć, więc trudno powiedzieć, czy na jego sprowadzenie skusi się któryś z czołowych klubów angielskiej elity, zwłaszcza że Vardy ma już dość zaawansowany wiek, jak na piłkarza. Niemniej na zawsze pozostanie jednym z najbardziej ikonicznych piłkarzy na Wyspach.

Marcin Wasilewski / materiały prasowe