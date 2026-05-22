Manchester United podjął decyzję ws. trenera. Komunikat giganta, kibice na to czekali

Wraz ze zbliżającym się końcem sezonu czołowe angielskie kluby zaczęły ogłaszać istotne informacje dotyczące pozycji menedżerów. Jakiś czas temu oficjalnie ogłoszono np., że szeregi londyńskiej Chelsea zasili Xabi Alonso, jeszcze nie tak dawno prowadzący Real Madryt.

22 maja tymczasem sporo zadziało się w kwestii trenerów w Manchesterze - niemalże jednocześnie zarówno City, jak i United przekazały, jakie będą dalsze losy odpowiednio Pepa Guardioli oraz Michaela Carricka.

Carrick na dłużej w Manchesterze United. Jest potwierdzenie

O ile pierwszy z panów - na własne życzenie - rozstanie się z "The Citizens", pozostając jednak w strukturach City Football Group jako globalny ambasador, o tyle drugi ze szkoleniowców nigdzie się nie wybiera. Jest już pewne, że także i w przyszłej kampanii obejrzymy go przy linii bocznej na Old Trafford.

Rozwiń

Umowa Carricka została bowiem przedłużona o dwa lata, do końca czerwca 2028 roku. Tym samym ostatecznie z 44-latka spadła swoista łatka "tymczasowości". "Odpowiedzialność za prowadzenie naszego wyjątkowego klubu napełnia mnie ogromną dumą" - orzekł Anglik, cytowany przez serwis manutd.com.

Michael Carrick przejął "Czerwone Diabły" w połowie stycznia z rąk Darrena Fletchera, który zaś z kolei pełnił krótko funkcję trenera ad interim po zwolnieniu Rubena Amorima. Pod wodzą "Carrasa" MU zdołali przypieczętować sobie zdobycie trzeciego miejsca w tabeli Premier League i tym samym zagrają oni w następnej kampanii w Lidze Mistrzów - po blisko trzech latach przerwy.

Nie jest to naturalnie pierwsze przygoda Carricka w roli menedżera United - był nim tymczasowo już w 2021 r., wcześniej pełniąc zaś funkcję asystenta Jose Mourinho i Ole Gunnara Solskjaera. W latach 2006 - 2018 był on zaś również piłkarzem ekipy z Sir Matt Busby Way.

Premier League: Manchester United kończy sezon meczem z Brighton

Manchester United zakończą swój sezon meczem z Brighton & Hove Albion na Amex Stadium - dojdzie do tego dokładnie 24 maja o 17.00. Dla "Mew" spotkanie to będzie o tyle ważne, że będzie decydowało o tym, czy zagrają w Lidze Europy, Lidze Konferencji czy... w ogóle przepadną im europejskie puchary.

Michael Carrick MI News / NurPhoto AFP

Michael Carrick MI News / NurPhoto AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP





Roman Kosecki pofarbuje włosy w barwy Legii? Jest jeden warunek Polsat Sport