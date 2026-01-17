Manchester Unied - Manchester City. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Derby Manchesteru: Manchester United - Manchester City w ramach 22. kolejki Premier League zostaną rozegrane dzisiaj o godzinie 13:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

10 najładniejszych goli polskich klubów w fazie ligowej Ligi Konferencji 2025/2026 Polsat Sport

Derby Manchesteru. Manchester United - Manchester City. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Na kilkanaście dni przed 198. derbami Manchesteru w ekipie "Czerwonych Diabłów" doszło do trzęsienia ziemi. Trener Ruben Amorim został niespodziewanie zwolniony 5 stycznia ze stanowiska z powodu niesatysfakcjonujących wyników. Manchester United i tak zaliczył znaczny skok w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale najwidoczniej okazał się on niewystarczający. Nowym menadżerem United w miniony wtorek została ogłoszona klubowa legenda Michael Carrick.

Po 21. kolejkach Premier League Manchester United zajmował 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. To niezły wynik biorąc pod uwagę, że poprzednie rozgrywki drużyna z Old Trafford ukończyła na kompromitującym 15. miejscu. Mimo to ostatnie tygodnie były dość rozczarowujące, ponieważ "Czerwone Diabły" nie robiły kroku naprzód i najczęściej remisowały mecze.

Manchester City jest zdecydowanie na przeciwnym biegunie niż jego rywal zza miedzy. "Obywatele" zajmują 2. miejsce w tabeli Premier League ze stratą sześciu punktów do liderującego Arsenalu, a zatem wciąż pozostają w grze o mistrzostwo Anglii. Ekipa Pepa Guardioli wpadła jednak w serię trzech ligowych remisów z rzędu, co "Czerwone Diabły" mogą dzisiaj spróbować wykorzystać.

Oba zespoły zmierzyły się już w tym sezonie w 4. kolejce ligowej. Wówczas 3:0 triumfował Manchester City po golu Phil Fodena i dublecie Erlinga Haalanda. Natomiast na ostatnich pięć derbów "Obywatele" wygrali jeszcze tylko jedne i to po rzutach karnych w finale Tarczy Wspólnoty. W pozostałych trzech konfrontacjach dwa zwycięstwa odniósł Manchester United i raz padł remis. Natomiast na 197 dotychczasowych potyczek we wszystkich rozgrywkach, 80 razy triumfował Manchester United, 55-krotnie padł remis i 62 razy triumfował Manchester City.

Derby Manchesteru: Manchester United - Manchester City w ramach 22. kolejki Premier League zostaną rozegrane dzisiaj o godzinie 13:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze Manchesteru City OLI SCARFFAFP AFP

Manchester United Oli Scarff AFP