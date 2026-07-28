Manchester City ogłosił ws. gwiazdora, fani odetchnęli z ulgą. W tle Real i Barcelona
Kapitan reprezentacji Hiszpanii Rodri zachwycił ostatnio formą na mistrzostwach świata 2026 - na tyle, że otrzymał on nawet nagrodę najlepszego gracza turnieju. Po zakończeniu mundialu coraz głośniej robiło się o zainteresowaniu ze strony różnych europejskich gigantów piłkarzem, a w tym czasie sam pomocnik... zmagał się z problemami zdrowotnymi. Konieczny był tu nawet zabieg, o którego wyniku Manchester City poinformował we wtorek.
Rodri ma za sobą bez dwóch zdań fantastyczny okres - 30-latek błyszczał bowiem formą na mistrzostwach świata 2026 w ramach których sięgnął po puchar wraz z reprezentacją Hiszpanii.
Pomocnik za cały turniej otrzymał nawet wyjątkową nagrodę indywidualną - tytuł MVP zmagań. W tej beczce miodu znalazła się jednak i łyżka dziegciu - futbolista przez cały ten czas zmagał się z problemami zdrowotnymi.
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Rodri już po operacji pleców. "Krótki okres rehabilitacji"
Dotyczyły one konkretnie urazu pleców i jeszcze przed rozpoczęciem MŚ było jasne, że lider "La Furia Roja" będzie musiał przejść w związku z nim operację. Na szczęście nie była ona przesadnie inwazyjna.
"Manchester City potwierdza, że Rodri przeszedł pomyślnie drobną operację pleców. Pomocnik od jakiegoś czasu odczuwał dyskomfort, ale przeszedł już zabieg mający na celu rozwiązanie problemu i rozpocznie krótki okres rehabilitacji" - napisali we wtorek "Obywatele".
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Hiszpańscy giganci zainteresowani Rodrim. City z ostatnią szansą na pokaźny zarobek
Informacje te co ciekawe powinny też przykuć uwagę... Realu Madryt oraz FC Barcelona. Oba te zespoły wyraziły zainteresowanie zakontraktowaniem piłkarza, przy czym "Królewscy" mieli już nawet osiągnąć z nim wstępne porozumienie.
Co zaś tyczy się "Blaugrany", to ta miała skontaktować się z otoczeniem Rodriego by wybadać nastroje, czy ten byłby chętny zameldować się w Katalonii. Obecna umowa Hiszpana z City ważna jest tylko do czerwca 2027 r., więc zespół z Etihad Stadium może być skory do odsprzedania z sensownym zyskiem zawodnika.