Manchester City ogłosił ws. gwiazdora, fani odetchnęli z ulgą. W tle Real i Barcelona

Rodri ma za sobą bez dwóch zdań fantastyczny okres - 30-latek błyszczał bowiem formą na mistrzostwach świata 2026 w ramach których sięgnął po puchar wraz z reprezentacją Hiszpanii.

Pomocnik za cały turniej otrzymał nawet wyjątkową nagrodę indywidualną - tytuł MVP zmagań. W tej beczce miodu znalazła się jednak i łyżka dziegciu - futbolista przez cały ten czas zmagał się z problemami zdrowotnymi.

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Rodri już po operacji pleców. "Krótki okres rehabilitacji"

Dotyczyły one konkretnie urazu pleców i jeszcze przed rozpoczęciem MŚ było jasne, że lider "La Furia Roja" będzie musiał przejść w związku z nim operację. Na szczęście nie była ona przesadnie inwazyjna.

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"Manchester City potwierdza, że Rodri przeszedł pomyślnie drobną operację pleców. Pomocnik od jakiegoś czasu odczuwał dyskomfort, ale przeszedł już zabieg mający na celu rozwiązanie problemu i rozpocznie krótki okres rehabilitacji" - napisali we wtorek "Obywatele".

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Informacje te co ciekawe powinny też przykuć uwagę... Realu Madryt oraz FC Barcelona. Oba te zespoły wyraziły zainteresowanie zakontraktowaniem piłkarza, przy czym "Królewscy" mieli już nawet osiągnąć z nim wstępne porozumienie.

Co zaś tyczy się "Blaugrany", to ta miała skontaktować się z otoczeniem Rodriego by wybadać nastroje, czy ten byłby chętny zameldować się w Katalonii. Obecna umowa Hiszpana z City ważna jest tylko do czerwca 2027 r., więc zespół z Etihad Stadium może być skory do odsprzedania z sensownym zyskiem zawodnika.

Rodri z pucharem mistrzostw świata FRANCK FIFE AFP

Rodri Sebastian Frej/REPORTER East News

Rodri STEFAN KOOPS AFP





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