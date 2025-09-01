Liverpool wydał 490 milionów, transfer potwierdzony. Pierwsza taka sytuacja w historii

Liverpool w trakcie letniego okienka transferowego był zdecydowanie jednym z najaktywniejszych klubów. "The Reds" byli w stanie wydać w lipcu aż 125 milionów euro na Floriana Wirtza, a pieniędzy nie szczędzono również na pozyskanie Hugo Ekitike, czy Jeremiego Fimponga.

Mimo wielkich wydatków priorytetem "The Reds" pozostawał Alexander Isak. Napastnik od dłuższego czasu naciska na transfer, w związku z czym Newcastle zdecydowało o odsunięciu go od drużyny. Saga transferowa z udziałem Szweda się przeciągała, ale wszystko wskazuje na to, że w Deadline Day doczekaliśmy się jej zakończenia.

Media: Aalexander Isak zawodnikiem Liverpoolu. Kosmiczna kwota transferu

Fabrizio Romano w niedzielę opublikował wpis ze swoim markowym "Here we go", informując, że Isak przeniesie się za kosmiczne pieniądze do Liverpoolu. Potwierdzili to również inni dziennikarze zajmujący się transferami na czele z Benem Jacobsem.

Za rosłego Szweda "The Reds" według większości źródeł zapłacą około 130 milionów funtów, co daje niemal 150 milionów euro. Jeśli zsumujemy wszystkie poprzednie wydatki Liverpoolu w tym okienku, kwota zwala wręcz z nóg. Nigdy wcześniej w Premier League nie zapłacono aż tyle za piłkarza. Tym samym 25-latek zapisał się w historii.

Zgodnie z danymi z portalu Transfermarkt ekipa z Anfield wydała już tego lata niemal 500 milionów euro - dokładniej 480 milionów. Klub co prawda nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu w związku z operacją, ale potwierdził ją sam zainteresowany.

Isak opublikował w mediach społecznościowych kadr w czerwonej koszulce drużyny Arne Slota z podpisem "To zawsze był Liverpool". Oficjalny komunikat pozostaje już zatem tylko kwestią czasu.

