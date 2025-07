Liverpool wrócił na murawę. Nie zapomnieli o zmarłym przyjacielu

Pomimo ogromnej tragedii zawodnicy Liverpoolu musieli rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Sezonu, w którym głównym celem będzie obrona mistrzowskiego tytułu. W niedzielne popołudnie "The Reeds" rozegrali pierwszy sparing podczas letniego okresu przygotowawczego. Rywalem był występujący w Championship Preston North End. Pomimo tego, że sparing rozegrano na terenie przeciwnika, to nie zapomniano o uczczeniu pamięci Diogo Joty, a także jego brata Andre Silvy, który również zginął w tragicznym wypadku.