Liverpool docenił Polaka. Utalentowany bramkarz w doborowym towarzystwie

Liverpool FC ma za sobą znakomity sezon zwieńczony wywalczeniem 20. w historii mistrzostwa Anglii . Arne Slot doskonale odnalazł się na ławce trenerskiej "The Reeds" i udźwignął trudne zadanie, jakim było zastąpienie poprzedniego szkoleniowca Jurgena Kloppa. Niemiec w Liverpoolu dorobił się statusu legendy, co z pewnością nie ułatwiało zadania Holendrowi.

W ostatnich tygodniach Liverpool spotkała niewyobrażalna tragedia. 3 lipca w wypadku samochodowym zginęła jedna z największych gwiazd tego zespołu Diogo Jota . Klub natychmiastowo zareagował zastrzegając numer 20, z który reprezentant Portugalii występował na Anfield. Pierwszy przedsezonowy sparing z Preston North End również wykorzystano do tego, by uczcić pamięć zmarłego zawodnika.

Kornel Miściur urodził się w angielskim Scarborough. I to właśnie w tym kraju rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną. Do akademii Liverpoolu trafił w 2023 roku przenosząc się z Hull City. W minionym sezonie Polak został nawet włączony do kadry zgłoszonej do rozgrywek Ligi Mistrzów. Oczywiście na swój debiut będzie musiał jeszcze poczekać, lecz względnie regularnie występował w rezerwach Liverpoolu oraz rozgrywkach Ligi Młodzieżowej organizowanej przez UEFA.