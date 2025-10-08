Legendarny klub wziął na radar polskiego bramkarza. Talent przed ogromną szansą

Manchester United przez dziesiątki lat był jednym z najważniejszych klubów angielskiej piłki. Dwadzieścia zdobytych tytułów mistrza Anglii mówi samo za siebie. Od bardzo dawna był to rekord, do którego próbowała dorównać konkurencja. W minionym sezonie udało się to Liverpoolowi, którzy pod wodzą Arne Slota wyrównali rezultat "Czerwonych Diabłów".

Ostatnie lata są w wykonaniu legendarnego klubu zdecydowanie słabsze. Ostatnie trofeum piłkarze z Manchesteru wywalczyli w 2024 roku, pokonując w finale Pucharu Anglii Manchester City. Sezon 2024/25 okazał się jednak prawdziwą katastrofą dla tego zespołu. Drużyna, którą w trakcie sezonu przejął Ruben Amorim, zakończyła zmagania w Premier League dopiero na 15. pozycji. Do tego wszystkiego doszedł przegrany finał Ligi Europy z Tottenhamem, co sprawia, że pierwszy raz od ponad dziesięciu lat Manchester United nie zakwalifikował się do europejskich pucharów. W aktualnym sezonie również nie idzie im najlepiej - przed przerwą na spotkania reprezentacji plasowali się na dziesiątej lokacie.

Ślady polskim zawodnikom w Manchesterze United przetarł Tomasz Kuszczak. Reprezentant Polski znajdował się w kadrze "Czerwonych Diabłów" w latach 2006-2012, z którymi wygrał Ligę Mistrzów i czterokrotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii. Później w akademii tego klubu terminowali m.in. Łukasz Bejger, Maximillian Oyedele czy Hubert Graczyk. Żaden z nich nie zdołał się jednak przebić i zadebiutować w pierwszym zespole.

Kolejny Polak w Manchesterze United? Utalentowany bramkarz przebywa na testach

Przed szansą na odwrócenie tej passy stoi Adrian Janusz. Jak poinformował dziennikarz "Daily Mail" Nathan Salt 19-letni bramkarz od kilku dni przebywa na testach w Manchesterze United. Polak znalazł się w kadrze meczowej drużyny U-21 na spotkanie z Evertonem rozegrane 3 października. Janusz nie otrzymał jednak szansy gry i z ławki rezerwowych obserwował zwycięstwo swojej drużyny 2:1.

Urodzony w Rzeszowie Janusz od kilku lat próbuje swoich szans na Wyspach Brytyjskich. Najbliżej elity był w marcu 2024 roku, gdy wziął udział w treningu pierwszego zespołu Newcastle United. W barwach "Srok", do których trafił z Gateshead występował w drużynach juniorskich.

Pod koniec ostatniego lata Janusz zamienił Brentford na występujący w niższych ligach Ashington AFC. Ewentualny angaż w klubie z Premier League byłby z pewnością przełomem w dotychczasowej karierze polskiego bramkarza. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak długo potrwają testy.

